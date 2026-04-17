La celebración del Día del Libro arranca este fin de semana en Sagunt

El II Día del Libro de Sagunt reunirá en el salón de actos del Centro Cívico Antiguo Sanatorio del Port a escritores, divulgadores y artistas en torno a la literatura, la ciencia ficción y la ilustración. El evento, previsto para este sábado y este domingo, acogerá actividades durante todo el fin de semana dirigidas a todos los públicos y con un marcado protagonismo del talento vinculado a la Comunitat Valenciana.

En este acto organizado por el Colectivo Caliope destaca la presencia de Rosario Raro, Premio Azorín de novela, Ángel Beita, divulgador, conferenciante e investigador especializado en temas relacionados con el mundo del misterio, y Salvador Bayarri, escritor de Ciencia Ficción y divulgador vinculado a la Fundación Asimov.

Cartel del evento. / Levante-EMV

Estas jornadas suponen la consolidación de dos citas culturales. Por una parte, la IV edición de Entre Lletres, evento literario organizado por la editorial La Fábrica de Sueños, y la II edición del Día del libro de Sagunto, a cargo de Caliope. Los responsables de la organización y gestión de estas propuestas aseguran a Levante-EMV que “es un honor contar con la presencia de profesionales premiados a nivel nacional o internacional, pero tampoco olvidamos a nuestros creadores más cercanos porque de lo que se trata es de tejer una red de creación al nivel que requiere una comarca como la nuestra con alrededor de 100.000 habitantes”.

Actividades

La inauguración tendrá lugar a las 10:00 horas y correrá a cargo del concejal de Archivo y Bibliotecas, Roberto Rovira, quien dará paso a un programa que combina presentaciones literarias, encuentros con autores y mesas redondas.

A las 10:30 horas, Vinatea presentará la obra '101 historias de amor valencianas', una recopilación de relatos y leyendas ambientadas en distintas localidades de la Comunitat. El proyecto propone una reinterpretación literaria de estas historias desde una perspectiva contemporánea, destacando además la participación de mujeres autoras vinculadas al territorio.

La mañana continuará a las 11:45 horas con la intervención de Salvador Bayarri, escritor de ciencia ficción y doctor en Física, que ofrecerá una charla sobre el tratamiento de la inteligencia artificial en la literatura a lo largo de la historia. Bayarri cuenta con una destacada trayectoria en el género, con obras reconocidas a nivel nacional.

A las 13:00 horas será el turno de Rosario Raro, reciente Premio Azorín de Novela 2025. La autora, con una amplia proyección internacional, compartirá su experiencia literaria y reflexionará sobre su proceso creativo y su carrera, que incluye múltiples ediciones y traducciones de sus obras.

La escritora Rocio Raro. / Miguel Angel Montesinos

Cómic

Por la tarde, a las 16:30 horas, tendrá lugar una mesa dedicada al cómic y la ilustración, con la participación de creadores como Joseph Lind Solomon, Sergio Bleda, Carlos Maiques y Ramón Chorques Requena. El encuentro abordará el panorama actual de la ilustración y el cómic, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La jornada culminará a las 18:30 horas con la intervención de Ángel Beitia, escritor y divulgador especializado en misterio, historia y antropología. Su charla pondrá el foco en la divulgación cultural como herramienta para acercar el conocimiento al gran público.

Mesas temáticas

Por otro lado, en la cafetería, se desarrollarán las diferentes mesas temáticas de géneros, con los autores hablando de sus obras con el público asistentes.

Durante los dos días, en los jardines estarán las mesas de las editoriales, librerías, asociaciones, autores e ilustradores, con su material a la venta; y con premios y concursos.

Además, el evento contará con actividades paralelas en salas anexas, entre ellas un concurso literario de relatos cortos, con inscripción a partir de las 10:30 horas, y propuestas dirigidas al público infantil. El sábado culminará la jornada con un concierto en la cafetería del centro cívico a cargo del grupo valenciano Tremen2, pero también habrá otras sorpresas.