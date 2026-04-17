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El Teatro Romano de Sagunt sigue pendiente de contratos e inversiones para recuperar su aforo total

La Conselleria asegura que la medida depende de un contrato de mantenimiento que tiene en preparación y de inversiones urgentes que se comprometió a realizar el ministerio

Clausura del festival grecolatino en el Teatro Romano de Sagunt, con el aforo ya limitado.

Clausura del festival grecolatino en el Teatro Romano de Sagunt, con el aforo ya limitado. / Daniel Tortajada

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La recuperación del aforo completo en el Teatro Romano de Sagunt todavía está pendiente de contratos e inversiones que no han podido llegar a tiempo antes de que el próximo lunes se inaugure el Festival de Teatro Grecolatino, un certamen que siempre llena el monumento de estudiantes llegados de toda España pero lleva dos años sin poder atender todas las demandas por el recorte temporal de ese 30% en la cifra de espectadores.

Esto es lo que han explicado desde la Conselleria de Cultura a preguntas de este diario, después de que el ayuntamiento acondicionara recientemente las salidas de emergencia situadas en la parte más alta del edificio y acabara con un obstáculo para que la administración autonómica autorizara de nuevo el uso de las gradas más alejadas al escenario. Precisamente esto incluso hizo pensar al consistorio que esas obras allanaban el camino a que el festival grecolatino pudiera recuperar todo el aforo del monumento. Pero finalmente no ha sido así.

El alcalde, Darío Moreno, ante una de las salidas de emergencia del teatro mejoradas.

El alcalde, Darío Moreno, ante una de las salidas de emergencia del teatro mejoradas. / Daniel Tortajada

Pese a esas mejoras asumidas a nivel municipal "como gesto de colaboración" en la puesta en valor del patrimonio, la Conselleria asegura estar a expensas de otras cuestiones antes de permitir que se llene de nuevo la cávea C del recinto y parte de la B. Por un lado, del contrato de servicios de carácter transversal que está tramitando por primera vez para lograr un objetivo: Contar con asistencia técnica en actuaciones a desarrollar en el conjunto monumental de Sagunt que incluye el Teatro Romano y el Castillo, así como la Nave de Talleres situada en el Port de Sagunt. Este contrato, según explican, tiene por objeto disponer de apoyo técnico especializado para el análisis, definición y seguimiento de intervenciones en los distintos bienes patrimoniales. Por eso, apuntan que "ello permitirá conocer mejor qué actuaciones pueden realizarse de cara a una posible ampliación o no del aforo, teniendo en cuenta ello debe convivir con las características históricas y culturales del propio bien".

En este sentido, apuntan que "se trabaja conjuntamente con el ayuntamiento para mejorar esta cuestión".

Representantes del Estado y la consellera de Cultura atienden al alcalde en el Teatro Romano.

Responsables del Ministerio y la Conselleria de Cultura atienden al alcalde en el Teatro Romano. / Daniel Tortajada

Inversiones urgentes pendientes

Para recuperar el aforo, desde la Conselleria aseguran estar pendientes también "de las inversiones urgentes que prometió hacer el Ministerio de Cultura en el Teatro Romano" en una reciente visita al monumento y al Castillo, junto a los máximos responsables técnicos y políticos del Ayuntamiento de Sagunt y la Conselleria de Cultura. "Estas actuaciones de inversión permitirían mejorar definitivamente el aforo y se está a la espera de que se comunique por parte del ministerio los avances que han realizado para su materialización", apuntan sin precisar más.

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Demanda municipal

A nivel municipal, desde el ayuntamiento se limitan a destacar que el gobierno municipal sigue trabajando "en coordinación con el resto de administraciones implicadas" para que se aceleren todas las inversiones pendientes y recuperar "lo antes posible" el aforo completo del Teatro Romano. Sobre todo, teniendo en cuenta que este verano se espera una nueva edición del festival "Sagunt a Escena" y, en las dos anteriores, el edificio ya tuvo reducida su capacidad en un 30%.

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