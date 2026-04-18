Arranca la presentación de candidaturas para presidir las fallas de Morvedre

El plazo para presentación de candidaturas para ocupar la presidencia de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) ya está abierta como así informó el actual dirigente de la entidad fallera de El Camp de Morvedre, Hugo Morte, en la última reunión de la Mesa de Presidentes y Presidentas celebrada el pasado martes, 14 de abril.

Y es que, tal y como marca el Reglamento Fallero, en su artículo 18.f, «el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia estará comprendido entre el 20 de marzo y el día de la reunión de cierre de ejercicio», que tendrá lugar en apenas dos semanas como se informó por parte de la actual directiva de la FJFS.

Así pues, el cierre tendrá lugar el próximo martes, 28 de abril, mientras que dos días después, en el mismo Museo Fallero, se acogerá la presentación pública de las candidaturas, evento abierto a todo el colectivo fallero de la comarca. Finalmente, el 5 de mayo se celebrará una reunión extraordinaria de la Mesa de Presidentes y Presidentas para la elección de la presidencia de la FJFS para los próximos dos ejercicios falleros 2027-2028.

Aitor Muñoz, candidato a presidir FJFS / Daniel Tortajada

Primer candidato

Ya hay una persona que ha hecho pública, a través de las redes sociales, la presentación de su candidatura para ponerse al frente de la entidad festiva de El Camp de Morvedre. Se trata de Aitor Muñoz Oliver, integrante de la falla La Vila de Sagunt, quien ya se presentó para este mismo cargo hace dos años. Muñoz cuenta con experiencia previa en la FJFS puesto que fue vicepresidente de Festejos dos años durante el mandato de Rafael Burgos.

Como asegura Muñoz: «Igual que hace dos años, venimos con toda la ilusión para trabajar conjuntamente con todos los falleros y falleras de El Camp de Morvedre por el bien de nuestra fiesta». Del mismo modo, ha informado de que, en los próximos días, también a través de las redes sociales, presentará a las personas que le acompañarán en esta candidatura, así como sus propuestas para los próximos dos años. Esta misma semana, ya se ha dado a conocer que Juan Carlos Castro, de la falla Churruca Hispanidad, va en la candidatura de Muñoz como vicepresidente general, llevando las áreas de Tesorería y Comunicación, tal y como él mismo ha desvelado.

Ahora queda la espera para saber si, antes de que finalice el plazo, se presentará otra candidatura a la presidencia de la FJFS. Cabe recordar que, aunque solo haya una candidatura, como ha sucedido en otras ocasiones, esta tiene que pasar por la votación de la Mesa de Presidentes y Presidentas para que las comisiones falleras de la comarca den el visto bueno.