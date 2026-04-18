Descubre cómo mantenerte activo en Canet esta primavera

Un paseo multitudinario, que se prolongará durante dos horas y recorrerá diez kilómetros. Así es cómo ha elegido Canet d’en Berenguer celebrar este domingo 19 de abril, el Día de la Bici.

La iniciativa está incluida en el programa 'Primavera Activa', que incluye un total de 26 acciones de todo tipo, desde eventos culturales como la proyección del documental 'La huella en el tiempo', a eventos abiertos a todos los públicos como el Día de la Bici, la Ruta Senderista del próximo 26 de abril o el Yoga Day que se celebrará el 21 de mayo. Además, el municipio se convertirá en la sede de eventos como el campeonato de Scooter, el VII Triatlón Olímpico de hoy, 18 de abril o el Maratón de Port de Sagunt, el 25 de abril.

Pasado Día de la Bici de Canet. / Ayuntamiento de Canet

La marcha del Día de la Bici, que está abierta también a gente de otros municipios, partirá a las 10 de la mañana de la Plaza del Ayuntamiento y no es necesario preinscribirse.

Según explica el alcalde, Pere Antoni, “va a ser una jornada muy divertida, para hacer deporte, para pasarlo en familia y para disfrutar del pueblo y del buen tiempo que, esperemos, nos va a acompañar. Y, de paso, es una fecha para recordar que el deporte es salud y, desde el ayuntamiento, siempre hemos defendido modelos de vida sanos”. La iniciativa forma parte de la campaña 'Primavera Activa', organizada por la concejalía de Deportes. Según su titular, Rubén Furió, “el objetivo es que la gente integre el deporte y la vida sana en su día a día. Por eso hay actividades que están dirigidas a todo el mundo y otras, como el triatlón o la media maratón, para deportistas federados. Queremos que la gente disfrute tanto participando como viendo a otros hacerlo”.

Otra de las actividades previstas para todos los públicos es la 'Ruta Senderista' del próximo domingo 26 de abril 8 de 10:45 a 14 h. Está abierta a toda la familia, es gratuita y tendrá una duración de 9 kilómetros por la montaña. Un autobús desplazará a los participantes que se hayan inscrito previamente en la Piscina Municipal o la web del Ayuntamiento.

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'En Moviment'

Paralelamente, la concejalía ha puesto en marcha otras iniciativas como ‘En Moviment’, en coordinación con los centros de salud. Así, se han organizado distintos grupos para realizar clases de deporte en grupo en las que, además, se enseña a los asistentes a realizar distintas actividades para que puedan practicar por su cuenta. Está dirigida a personas mayores y la idea es que puedan sustituir la medicación por deporte, siempre con supervisión médica.