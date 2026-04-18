Distinción a dos jóvenes promesas del atletismo en Sagunt

Los atletas Naia Portolés Rodríguez y Joaquim Bodineau Aparicio han sido reconocidos por el Ayuntamiento de Sagunt por sus éxitos deportivos de ámbito nacional. Los dos jóvenes pertenecen al Club Atletismo Español Morvedre (CAEM) y han sido distinguidos por su esfuerzo, constancia y proyección en el atletismo, en un acto en el que también se ha puesto en valor el trabajo del deporte base en la ciudad.

Naia Portolés

Naia Portolés consiguió la medalla de plata en la prueba de 3.000 metros durante el Campeonato de España de atletismo de pista corta en categoría sub16, celebrado en Antequera el pasado 14 de marzo. La atleta, residente en Castellón y también entrenando en las pistas Emilio Villagrasa, ha firmado una destacada temporada en categoría sub18. Entre sus logros se encuentran el campeonato autonómico de campo a través en Xàtiva, la medalla de oro por federaciones y el 17º puesto individual en el Campeonato de España de campo a través en Córdoba, así como el subcampeonato autonómico short track en 1.500 metros en Valencia.

Naia Portolés subcampeona de España sub18. / Club Atletismo Español Morvedre

Joaquim Bodineau

Por su parte, Joaquim Bodineau logró la medalla de bronce en la misma distancia en el Campeonato de España sub16 disputado el 7 de marzo en la pista cubierta 'Carlos Gil Pérez' de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, en Salamanca. En cuanto a la trayectoria de esta temporada, Joaquim Bodineau, residente en Segorbe y que entrena habitualmente en las pistas Emilio Villagrasa de Sagunto, se ha proclamado campeón autonómico de campo a través en categoría sub16 en Xàtiva, además de campeón autonómico sub16 short track en 1.000 metros en Valencia. También participó en el Campeonato de España de campo a través, tanto individual como por federaciones autonómicas representando a la Comunidad Valenciana, donde obtuvo el 16º puesto individual y el 5º por federaciones.

Joaquim Bodineau con su medalla de bronce. / Club Atletismo Español Morvedre

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha destacado que con estos recibimientos se resalta la “excelencia deportiva” de los y las deportistas locales. El edil ha recordado la importancia del entorno de los y las atletas: “Se tiene que dar un ecosistema alrededor que de alguna forma favorezca el que ese talento, ese trabajo se pueda desarrollar. Para eso, no solamente los cuerpos técnicos de los clubes son importantes, sino que esa familia que está alrededor también es fundamental”. A Naia y Joaquim, el concejal les ha asegurado un “futuro prometedor”, y al CAEM le ha agradecido su labor por potenciar el deporte local.

Por su parte, Naia Portolés y Joaquim Bodineau han agradecido a sus respectivas familias el apoyo que les brindan día a día, así como al club por permitirles disfrutar del atletismo. Estos resultados suponen un importante impulso para el deporte base local y ponen en valor el trabajo que realiza el Club Atletismo Español Morvedre en la formación de jóvenes talentos, así como el esfuerzo diario de ambos atletas para alcanzar un alto nivel competitivo.