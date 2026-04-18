El Oceanogràfic "premia" a más de 70 estudiantes de Port de Sagunt con una experiencia inolvidable

Más de 70 estudiantes de 3º de la ESO del CEIP María Yocasta vivieron este viernes una experiencia que tardarán el olvidar. La Fundación Oceanogràfic de València les ha premiado con la participación en la suelta de una tortuga boba en la playa de Port de Sagunt, que no les ha dejado indiferentes.

Y es que ha sido una historia bonita con un final feliz, ya que el animal llegaba a la costa saguntina después de ser rescatado por unos pescadores en muy mal estado, lo que le ha llevado a someterse a un importante proceso de recuperación en el Oceanogràfic dentro del programa Arca del mar.

La actividad ambiental se ha desarrollado con motivo de la selección de este centro en el marco del premio vinculado al estudio de impacto desarrollado durante las visitas al Oceanogràfic. "Este estudio tiene como objetivo conocer qué efecto tiene la experiencia sobre el alumnado, tanto a nivel educativo como en términos de sensibilización y concienciación ambiental", explicaba a Levante-EMV, una de las tutoras. La fundación ha desarrollado esta iniciativa "como agradecimiento a nuestra participación en este proceso de evaluación, por lo que desde el centro también estamos muy agradecidos y agradecidas".

Voluntarias y técnicos del Oceanogràfic en el taller. / LEVANTE-EMV

Actividad

La jornada comenzaba a las 10.30 horas con la recepción del grupo en la playa. Tras este se realizaba un taller sobre biología en el que se han abordado los principales problemas de conservación de las tortugas marinas, así como sus principales amenazas. También se impartía una charla sobre el funcionamiento del Área de Rehabilitación y Conservación de Animales marinos del Oceanogràfic (ARCA del Mar) y sobre los proyectos de conservación para la protección de las especies que se desarrollan en la fundación.

Foto grupal tras la actividad. / LEVANTE-EMV

Dentro de este apartado, los estudiantes han podido conocer la diferencia entre una tortuga marina y una terrestre, aprender a reconocer los sexos y una cosa muy importante, detectar posibles puestas a través de los rastros que van dejando la especie, siempre en vertical al mar. En el caso de dar con un nido, desde el Oceanogràfic se les ha explicado que deben ponerse en contacto con el 112.

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La suelta de la tortuga recuperada en el Arca del mar finalizaba con la foto de grupo y la entrega del póster y el certificado.