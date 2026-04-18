La premiada película que se puede ver gratis este fin de semana en Sagunt
La proyección ha sido galardonada con el Premio del Público LUX 2026 y en los Goya
Albert Vidal
El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá este domingo, 19 de abril, a las 19 horas, la proyección gratuita de Sorda, película española que ha conseguido coronarse como ganadora de los prestigiosos premios Lux organizados por el Parlamento Europeo y la Academia del Cine Europeo, además de varios Goya.
La cinta, dirigida por Eva Libertad, recoge la historia de Ángela, una mujer sorda que espera un bebé con su pareja oyente. El nacimiento de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. El público asistente a las proyecciones en toda Europa ha otorgado a Sorda el premio por “representar acertadamente la igualdad, la diversidad, la democracia y la inclusión sirviéndose para ello de los temas y los personajes de la película”, según recogen las bases de este certamen.
Premios Lux
El galardón debe su nombre a la palabra del latín lux, que significa «luz». Las películas seleccionadas conciencian sobre temas de la actualidad social y política, animan al público a debatir sobre Europa de una forma que invita a la reflexión y reflejan la belleza y la diversidad del cine europeo.
La iniciativa otorga más visibilidad a las cintas nominadas y las ayuda a cruzar fronteras y llegar a un segmento más amplio de la población. Permite a los espectadores y espectadoras de dentro y fuera de la Unión ver películas que de otro modo quizá no se hubieran proyectado en su país.
Los filmes nominados despiertan el interés del público europeo y suscitan el debate sobre los valores de la Unión. Además, el Premio del Público LUX refuerza la relación entre la política y la ciudadanía invitando a los espectadores y espectadoras a participar activamente en debates y escoger la película ganadora como ha ocurrido con el trabajo de Eva Libertad.
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