Más presencia de Morvedre en la Academia Valenciana de Cronistas

La Academia Valencia de Cronistas Oficiales hizo ayer oficial el nombramiento de los Académicos numerarios investigadores de la sección específica dedicada al Camp de Morvedre. Esta distinción ha recaído en Josep Cataluña (cronista oficial de Algar del Palància), Helios Borja (cronista oficial de Algímia d'Alfara) y Juan Antonio Millón (cronista oficial de Gilet).

Las distinciones honoríficas se entregaron en un acto realizado en la Lonja de Valencia al que asistieron los académicos fundadores, Juan Corbalán, coordinador de la misma y cronista oficial de Torres Torres, y Lluís Mesa (cronista oficial de Estivella). La recientemente creada Academia Valencia de Cronistas Oficiales supone un paso firme en el afianzamiento de la conservación y divulgación del patrimonio histórico, natural y cultural de las poblaciones que constituyen el territorio del antiguo Reino de Valencia.

Continuadora de la Asociación de Cronistas del Reino de Valencia, de la que fue, durante varios periodos, presidente Santiago Bru i Vidal, cronista de Sagunt y de València, la nueva Academia acoge la representación del Camp de Morvedre por un grupo de historiadores e investigadores, todos ellos cronistas oficiales, nombrados por sus respectivos ayuntamientos.