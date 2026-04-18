El tiro con arco vuelve a darse cita en Sagunt
El club Arqueros de Morvedre volvió a organizar décadas después un evento deportivo que reunió a más de 130 participantes
Patricia Granell
El club de tiro con arco Arqueros de Morvedre ha culminado con éxito la organización de la 'Primera tirada de liga de aire libre de la Comunidad Valenciana', celebrada durante los días 11 y 12 de abril en el Campo de tiro de Xulla, Sagunt. El club, que llevaba más de 20 años sin organizar ningún evento, reunió a más de 130 arqueros a lo largo del fin de semana.
El evento
Más allá de las cifras, el evento ha sido el reflejo del verdadero motor del club: un grupo de arqueros profundamente apasionados por su deporte y por la competición. Esa implicación ha sido la clave para que la organización del acto se desarrollara con éxito. Además, esta actitud ayudó a resolver con eficacia los pequeños imprevistos que surgieron y garantizó que todo transcurriera con normalidad.
La competición contó con cinco modalidades distintas de arco y distancias, desde los 70 hasta los 15 metros. Con esto se demostró el alto nivel técnico de los participantes y la riqueza de esta disciplina. Por otro lado, el ambiente de ambas jornadas destacó por la deportividad, la convivencia entre clubes y el compromiso de todos los implicados, lo que consolidó a esta tirada como una referencia dentro del calendario autonómico.
Agradecimientos
El club Arqueros de Morvedre quiere agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Sagunt, de las concejalías de Deportes y Turismo y de la oficina de Turismo, cuya colaboración ha contribuido al desarrollo de un evento, que no solo ha sido un éxito organizativo, sino también una muestra del espíritu y la dedicación que definen al club.
Con iniciativas como esta, Arqueros de Morvedre sigue demostrando que la pasión, el trabajo conjunto y la experiencia son la base para seguir impulsando el tiro con arco en la Comunitat Valenciana.
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