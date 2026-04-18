La solución a las colonias felinas en Sagunt se estanca

La respuesta a las reivindicaciones de las colonias felinas se mantiene como asignatura pendiente en Sagunt. Así se desprende de las palabras del concejal de Bienestar Animal, Javier Timón, quien asegura que el ayuntamiento «está ultimando la tramitación administrativa de todo el proyecto que vamos a llevar a cabo».

Pese a que sigue pendiente la reunión con los colectivos que alzaron la voz hace más de un mes en defensa de la población de gatos urbanos, el edil sí puede esgrimir un aperitivo de este plan, en el que ya se han invertido 48.000 euros para, a través de un contrato menor, instalar refugios en el término municipal. La empresa beneficiaria ha sido Cosmos 3D Innovatech International, que dispone de un plazo de un año para ejecutar el encargo.

Petición popular

Aunque todavía está por confirmar que las características de esta infraestructura se ajusten a los preceptos legales, en el sentido de corresponderse con espacios que den cobijo temporal a los felinos que lo necesiten, el edil precisa que esta medida estaba recogida con 75.000 euros en la primera edición de los presupuestos participativos, que se celebró en 2024 para incorporar las propuestas ganadoras a las cuentas de 2025.

Imagen de archivo de gatos en Sagunt. / Daniel Tortajada

De hecho, este proceso demostró el interés que existe en Sagunt en torno a esta cuestión, ya que resultó la intervención más votada con más de medio millar de apoyos. De esta forma, el presupuesto del pasado año ya recogió esta cuestión, aunque no se llegó a ejecutar.

En ejecución

Sobre esta inversión, la concejala de Participación Ciudadana, María Rubio, hizo balance esta semana de los proyectos seleccionados en los anteriores procedimientos y sobre los refugios felinos especificó que «están en ejecución y este año acabarán de hacerse realidad».

Un punto clave que también está por resolver es la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno). La fórmula que emplea la delegación de Bienestar Animal es la adjudicación anual de un contrato menor, que «realizamos regularmente y va destinado a la esterilización», según apunta Timón a preguntas de Levante-EMV. También recientemente, el ayuntamiento adjudicó este servicio por 15.000 euros a la clínica veterinaria Namaste del Port de Sagunt.

Método CER

Desde los colectivos de defensa felina, que se manifestaron en un reciente pleno de la mano de representantes de Colonias Felinas, SOS Animales Sagunto, el Refugio de Tula o la Coordinadora Animalista de València, sostienen que la prestación contratada por el consistorio «no se aplica durante todo el año» y que existe el compromiso de agrupar la aplicación del método CER en un contrato plurianual más amplio.

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Recogida de animales

También en relación con la concejalía de Bienestar Animal, el ayuntamiento adjudicó recientemente la recogida y mantenimiento de animales de compañía abandonados, extraviados o vagabundos, así como los encontrados muertos. En este caso, el servicio le ha correspondido por poco más de 13.000 euros durante un año a Adiestramiento Valencia.