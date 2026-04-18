Esta es la última petición para "mejorar la seguridad vial" en Sagunt

"Después de más de seis años de alcaldía de Darío Moreno, mucho nos tememos que, cuando empiezan a acercarse las elecciones, su gobierno se pondrá las pilas y anunciará actuaciones que llevamos años reclamando. Ojalá sea así, porque significará que al menos se actúa, aunque llegue tarde". Esa es una de las últimas críticas vertidas desde la oposición en Sagunt, concretamente desde el PP, que, a través de su portavoz municipal, Ximo Catalán, reclama al socialista que haga frente a una cuestión "básica" para "mejorar la seguridad vial" tanto para peatones como para conductores.

El popular exige un plan urgente con la señalización horizontal, especialmente para el repintado de pasos de peatones y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Este problema lo achaca a la "falta de gestión" que se refleja "en las calles, las aceras y la señalización" con "el evidente deteroro" hasta "prácticamente la desaparición" de la pintura "por el paso del tiempo" que la hace "difícil de identificar".

Preocupación

En una preocupación que le han trasladado "numerosos vecinos", el PP de Sagunt insiste en que la seguridad vial empieza con que "la señalización se vea con claridad. Hoy, en muchas calles del municipio, hay pasos de peatones prácticamente borrados y eso es consecuencia de la falta de mantenimiento, que genera inseguridad tanto para peatones como para conductores”. En el caso de los aparcamientos para personas con movilidad reducida, Catalán considera que "su perfecta visibilidad no es solo una cuestión de orden, sino también de respeto y accesibilidad".

Ximo Catalán en un reciente pleno. / Daniel Tortajada

Este problema también afecta, según insiste el popular, a las líneas que delimitan los carriles, las zonas de aparcamiento, las direcciones de circulación o las rotondas. "Cuando no se ven con claridad, aumenta la confusión y el riesgo para conductores y peatones", apunta el portavoz municipal del PP.

En su propuesta de una plan periódico de repintado, los populares ceen que se debe priorizar los pasos de peatones cercanos a los centros educativos, las zonas con alta circulación peatonal y los aparcamientos para personas con movilidad reducida. "Lo que pedimos en sencillo -concluye Catalán-, que nuestro municipio esté cuidado".

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Pintadas semanales

Fuentes del gobierno municipal, mientras, aseguran que los operarios de Movilidad Urbana, que son los encargados de esta materia, "pintan todas las semanas, así que poco a poco les llegará el turno a las áreas que requieran un repaso".