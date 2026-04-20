Los aragoneses de Sagunt mantienen viva la fiesta de San Jorge

Sagunt ha acogido los primeros actos que la comunidad aragonesa ha programado para festejar a su patrón, San Jorge.

La Casa de Aragón de Sagunt fue la que arrancó con el programa de actos con el oficio de una misa baturra el pasado domingo, 19 de abril, en la iglesia del Salvador del núcleo histórico. Posteriormente, se celebró una pequeña muestra de folklore en la plaza anexa a esta parroquia para finalizar con un vino de honor. A la cita acudían las falleras mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea, además de representantes de distintas fallas de Sagunt y concejales del ayuntamiento.

Representantes de las fallas y las Falleras Mayores de FJFS tras la misa. / FJFS

Centro Aragonés

Por otro lado, el Centro Cultural y Recreativo Aragonés del Port de Sagunt también ha preparado un amplio programa de actividades para celebrar esta fecha. Los eventos comenzarán este martes 21 de abril en su sede con un taller práctico de seguridad a cargo de la Policía Nacional, a las 18:30 horas, mientras que al día siguiente, la escritora Rosa Montolío Catalán presentará su libro “Voz de Mujer”.

La programación continuará el jueves, 23 de abril, onomástica del patrón de Aragón, con la izada de banderas e interpretación de los Himnos de Aragón y la Comunitat Valenciana, a las 17:30 horas, acto que dará paso a una merienda infantil así como a juegos de mesa y para los más pequeños.

El viernes, día 24, a las 18 horas, tendrá lugar la charla titulada “Vestir la historia. Lo que Valencia y Aragón visten en común”, a cargo de los indumentaristas Carlos Salvador y Jorge Lanzuela.

Un momento de jotas. / LEVANTE-EMV

Fin de semana

Las actividades se intensificarán con la llegada del fin de semana. De este modo, el sábado, 25 de abril, a las 11:30 horas se llevará a cabo una conferencia y exposición de aderezos, peinetas y collares de indumentaria regional tradicional a cargo de Orts Orfebres mientras que, por la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la puesta en escena de la obra de teatro “Junta de Vecinos”, escrita y dirigida por Fernando Ortiz, jornada que culminará con una cena de hermandad.

El programa del Centro Aragonés culminará el domingo, 26 de abril, con la celebración de una misa baturra en honor a San Jorge, a las 11 horas, en la iglesia de San José y que contará con la participación de los cuadros de canto y rondalla de esta casa regional de la ciudad. Tras la misa, se llevará a cabo una degustación de productos típicos aragoneses en la plaza 1º de Mayo. A las 18 horas, en el local social de esta entidad cultural, se llevará a cabo un festival folklórico con el que se pondrá punto final a los festejos de este año.