Arranca una semana de cultura clásica con los 'Ludi Saguntini'

Sagunt ha dado el pistoletazo de salida a la 29ª edición de los 'Ludi Saguntini', un festival de cultura clásica que, durante toda la semana, convierte la ciudad en un auténtico viaje al pasado grecolatino. Desde hoy el municipio se llena de centenares de alumnos y alumnas de distintos centros de toda la Comunitat Valenciana y algunos de fuera, de Amposta o Burgos, entre otros. Los asistentes tienen la posibilidad de participar en los talleres inmersivos de cocina, artesanía, escritura, cosmética o danza, organizados por la asociación Ludere et discere en distintos edificios de la ciudad y en la plaza Cronista Chabet.

Representaciones

Además de los talleres, otro de los ejes importantes del programa es el festival de teatro grecolatino que se representa en el Teatro Romano de Sagunt, un monumento clave que refuerza el carácter histórico de esta iniciativa. Tal y como ha declarado en el acto de inauguración la presidenta de la asociación encargada de las representaciones, Prósopon Sagunt, Isabel Pérez, en el escenario se representarán cuatro tragedias y cinco comedias clásicas de autores como Eurípides, Sófocles, Aristófanes y Plauto, interpretadas por alumnado procedente de distintos puntos del país.

Además, ha instado a las instituciones que sigan trabajando para que "el teatro pueda disfrutar de ver a tantos adolescentes en este escenario tan increíble, los romanos no se creerían que después de tantos años, se continúen representando obras clásicas". Ha terminado su intervención anunciando que hay "aforo completo, aunque esté reducido, y queremos tenerlo más completo aún", dice en relación a que, por tercer año, el monumento nacional no podrá acoger espectadores en la cávea superior ni en parte de la 'B'.

Las imágenes que los Ludi Saguntini han dejado en su arranque de semana / Daniel Tortajada

Por su parte, el presidente de la asociación Ludere et Discere, Germán González, ha agradecido el trabajo de las personas que participan en el festival, ya que "sin ellos sería prácticamente imposible". También ha recalcado que la asociación tenía la "necesidad de sacar la cultura clásica, el latín y el griego a la calle, porque ese es el sentimiento y el sentido de este gran festival".

Puesta en valor

Desde la Generalitat Valenciana, en nombre de la directora general de Innovación Educativa, la Jefa del Servicio, Sandra Renat, ha destacado los Ludi Saguntini como un referente en innovación educativa y de cómo el patrimonio puede cobrar vida a través de la participación activa del alumnado, ya que" tiene la oportunidad de ver, de hacer, de participar y de compartir".

Por otro lado, la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, ha compartido la idea de que "el patrimonio está vivo porque lo seguimos utilizando" poniendo en valor el Teatro Romano de Sagunt porque "cuando nos sentamos en sus gradas no sólo estamos admirando el monumento, sino que estamos participando de una tradición que tiene mucha antigüedad y estamos volviendo a darle sentido". Camarena ha expresado la importancia de no solo conservar el patrimonio, sino también "integrarlo en nuestra vida".

Apoyo municipal

Desde el Ayuntamiento de Sagunt, la regidora de Cultura, Ana Quesada, ha expresado su satisfacción de acoger a tantos centros educativos a la ciudad por los Ludi Saguntini y ha deseado que "lo disfrutemos todos y todas". Asimismo, el alcalde, Darío Moreno, ha cerrado el acto de inauguración agradeciendo a "todas las personas que lo hacen posible".

Además, ha subrayado que el festival no solo pone en valor el patrimonio y la cultura clásica, sino que también refuerza la identidad de la ciudad y su proyección educativa y cultural. Ha destacado también el buen ambiente que respira el municipio y ha animado a los organizadores a pensar "algo extra" para celebrar la próxima edición y así, poderla hacer "al máximo nivel".