El CD Acero celebra el ascenso tras bordear la desaparición

El CD Acero vuelve a ser equipo de Tercera RFEF. Después de estar cerca de desaparecer y sobrevivir dos temporadas en el purgatorio de la Lliga Comunitat, los pupilos de Rubén Furió certificaron su superioridad en esta categoría incluso antes de saltar al terreno de juego del Fornás en la segunda oportunidad que tenían para certificar su primer puesto en el grupo norte. Era la antepenúltima jornada y se saldó con una contundente victoria (5-1) sobre el Manises CF, que empezó adelantándose, pero fue una víctima más del rodillo futbolístico porteño.

Con el triunfo del Atlètic Quart de les Valls frente al Ribarroja CF, los aceristas ya sabían que la próxima campaña regresarían a categoría nacional. "Salimos al campo en modo celebración y nos metieron el gol muy pronto, pero reaccionamos y ganamos" para hacer todavía más dulce la celebración, según señala el técnico rojiblanco.

Admiración

A la hora de señalar el grado de satisfacción de este ascenso, Furió reconoce que "es una recompensa a todo el trabajo que llevamos a las espaldas desde junio, aunque no solo este año. La capacidad de este club de pasar en unos meses de estar al borde de la desaparición a subir es digna de admirar".

Celebración a la conclusión del partido en el Fornás. / CD Acero

Sobre el futuro del equipo para la próxima temporada, el técnico acerista se centra todavía en los dos partidos pendientes para poner el broche a la presente campaña, que el próximo fin de semana llevará a los suyos a Tavernes de la Valldigna, antes del broche final en el Fornás frente al SC Requena.

Futuro

En cualquier caso, Furió no esconde que, al menos por su parte, no hay ningún problema para dar continuidad a su etapa como entrenador del CD Acero y afrontar el reto que supone el regreso a Tercera RFEF.

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Atlético Saguntino

En esa categoría, por cierto, no está claro que se encuentre con el Atlético Saguntino, ya que los rojillos certificaron con su último triunfo su clasificación para la promoción de ascenso a Segunda RFEF.