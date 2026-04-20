Colas en Sagunt por la regularización de inmigrantes

El aumento de la demanda de información debido al proceso de regularización de inmigrantes ha provocado significativas colas a primera hora en Sagunt ante edificios municipales como la sede del Servicio de Atención Ciudadana (SAIC) en el Port de Sagunt que está en la Tenencia de Alcaldía, pero también en la sede de Camí Reial.

Aunque el ayuntamiento había reforzado el servicio con anterioridad ante la regularización, esto no ha evitado tediosas esperas desde mucho antes de las 8 de la mañana, por mucho que la oficina abre a las 8,30 horas. Así lo aseguraba a Levante-EMV una vecina del Port de Sagunt que se había desplazado hoy adrede a Sagunt para intentar coger número, ya que la semana pasada le fue imposible lograrlo en tres ocasiones cuando acudió a la Tenencia de Alcaldía. "Hoy se ha juntado con lo de la regularización y yo tenía a unas 50 personas delante pese a haber llegado ante la sede de Camí Reial a las 7,50 horas. Pero otros días, en el Puerto, yo también me he encontrado gente esperando antes de que abran", decía Teresa.

Desde el consistorio se asegura que la cola de hoy ante la Tenencia se ha conseguido terminar sobre las 12.00 horas. Durante las próximas semanas, también se prevé que haya un volumen de peticiones en el SAIC muy alto y no se descartan más colas en las horas punta.

Más atención en Servicios Sociales

A esto se le suma la atención que están prestando los Servicios Sociales a muchos inmigrantes ya desde el jueves de la semana pasada.

Desde el ayuntamiento se ha detectado que muchos de ellos no acuden a por documentación concreta, sino pidiendo información general. Por ello, se confía en que las reuniones informativas que se han organizado desde el ayuntamiento rebajen la presión en el Servicio de Atención Ciudadana. Están dirigidas tanto a los vecinos que quieren regularizar su situación como a las entidades sociales y sindicatos que están asesorándolos.

Las reuniones se llevarán a cabo este martes 21 de abril. En Sagunt, tendrán lugar en la sede de la Concejalía de Agricultura (antiguo Consell Local Agrari) de 10 a 11 horas y de 18 a 19 horas. Por otro lado, en el Port serán en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio, en horario de 12 a 13 horas y de 16 a 17 horas.