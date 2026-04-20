Detenidos en Sagunt tras una reyerta de madrugada en una céntrica plaza

Dos hombres fueron arrestados el pasado fin de semana en Sagunt tras una reyerta de madrugada con armas blancas que alteró la tranquilidad de una céntrica plaza del núcleo antiguo de la población.

Las agresiones se produjeron el sábado pasado, sobre las 00:15 horas, en la Glorieta después de que ambos coincidieran en un establecimiento y entablaran una discusión cuando uno le recriminó al otro un comportamiento anterior que no ha trascendido.

Tras romper una botella uno de ellos, amenazó al otro con el cristal roto pero acabó herido en la espalda con un arma blanca. Esto movilizó tanto a la Policía Local como a efectivos del servicio médico urgente que atendieron al herido y luego le trasladaron al hospital.

En una plaza cercana

Agentes locales encontraron más tarde al segundo implicado en una plaza próxima con varias heridas cortantes, por lo que también fue atendido y trasladado al hospital.

Esto llevó a detener al primero, de unos 40 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves y lesiones. Lo mismo hicieron con el segundo, de unos 30, como sospechoso de lesiones.

En el hospital, fueron curados de las heridas, pero pudieron ser dados de alta esa misma noche. Por ello, a continuación, acabaron siendo trasladados hasta los calabozos de la comisaría.