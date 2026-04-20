Conoce la nueva fase de participación ciudadana en les Valls

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha puesto en marcha una nueva fase de participación ciudadana dentro del proceso de elaboración de su Agenda Urbana con la subvención de la Diputació de València. Se trata de un documento estratégico que tiene que servir para planificar el futuro del municipio desde una visión integral, sostenible y compartida.

El consistorio invita a toda la población a expresar su opinión sobre los retos y oportunidades del municipio así como a aportar propuestas de mejora relacionadas con la calidad de vida, el espacio público, la sostenibilidad, la movilidad, los servicios, la cohesión social o la transformación digital. Todo esto podrá hacerse hasta el 26 de abril mediante una encuesta online a través de: https://forms.gle/cSypd4aKA86G95JK7 .

Agenda urbana 2026 de Benifairó de les Valls. / Ayuntamiento de Benifairó de les Valls

La participación ciudadana

La participación ciudadana representa una parte fundamental en el proceso de la Agenda Urbana de Benifairó de les Valls, ya que permite incorporar la mirada de la ciudadanía a la definición de los objetivos y prioridades del futuro Plan de Acción. Con esto, el ayuntamiento quiere garantizar una estrategia de pueblo que sea abierta, realista y alineada con las necesidades actuales y futuras del municipio. El documento será una herramienta de planificación que ayudará al pueblo a avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, resiliente y sostenible, reforzando, al mismo tiempo, el gobierno local y la capacidad del municipio para afrontar nuevos retos sociales, económicos y ambientales.

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Desde el ayuntamiento piden la participación de los vecinos y recuerdan que completar la encuesta es rápido y que cada aportación cuenta para construir un municipio mejor entre todos y todas.