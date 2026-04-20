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Oportunidad de empleo en Sagunt: El ayuntamiento busca gestores para una céntrica cafetería

El consistorio pretende explotar la instalación ubicada en un concurrido parque del Port

Vista del Triángulo Umbral.

Vista del Triángulo Umbral. / Levante-EMV

Patricia Granell

Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha sacado a licitación el contrato de arrendamiento de una céntrica cafetería ubicada en el Port de Sagunt, concretamente, en el parque del Triángulo Umbral, más conocida como 'La Pérgola'. El contrato tiene como objeto la explotación de estas instalaciones municipales como cafetería-bar, con el objetivo de dinamizar este espacio público y ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía en uno de los parques más frecuentados del municipio.

El inmueble cuenta con dos bloques diferenciados que incluyen zona de barra, cocina, almacén, vestuarios, aseos y distintas terrazas, tanto cubiertas como al aire libre. La superficie total es de más de 240 metros cuadrados. La licitación establece una renta mínima anual de 15.443,74 euros más IVA, que podrá mejorarse al alza por las personas licitadoras. El contrato tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de diez años.

La Pergola.

La Pergola. / Levante-EMV

Procedimiento

El procedimiento de adjudicación se realizará mediante concurrencia competitiva. Se valorará, principalmente la oferta económica, así como otros criterios como: la experiencia en el sector de la hostelería, la creación de empleo y la ejecución de mejoras en las instalaciones. Entre las mejoras previstas, se incluyen actuaciones para adecuar la terraza exterior, mejorar la integración visual de los aseos y reforzar las condiciones higiénico-sanitarias del espacio interior.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 6 de mayo a las 23:59 horas.

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Puesta en valor

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sagunt pretende seguir impulsando la puesta en valor de los espacios municipales y fomentando la actividad económica y el empleo local, al mismo tiempo que mejora los servicios disponibles para la ciudadanía. Toda la información relacionada con esta licitación se puede consultar en la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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