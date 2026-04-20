Pioneros presupuestos participativos para los menores en Morvedre

Estivella ha abierto sus presupuestos participativos a los menores. En concreto, el ayuntamiento ha creado una línea de infancia en la que han podido participar vecinos y vecinas de 9 a 14 años de edad. Una iniciativa pionera en el Camp de Morvedre con la que se ha pretendido involucrar a los estudiantes en el destino de las inversiones, así como conocer sus inquietudes y sus necesidades dando respuesta a las mismas, lo que denota la atención que la corporación municipal destina a este colectivo, explicaban desde el consistorio.

Para ello, se han llevado a cabo actividades participativas en el CEIP Braçal, permitiendo que los niños y niñas de entre 9 y 14 años pudieran reflexionar sobre su entorno y presentar proyectos adaptados a sus necesidades. Una propuesta que se ha integrado dentro de la estructura general del presupuesto. Por eso, esta línea de infancia que está dotada de 6.000 euros, ha incrementado los presupuestos participativos hasta un montante económico total de 36.000 euros para este año.

En cuanto a los proyectos presentados, se han seleccionado tres: la instalación de una tirolina en el parque de El Bobalar, la renovación de la mesa de Ping-Pong del polideportivo y la creación de un mural artístico, tres acciones que obtuvieron el consenso de los niños y las niñas.

Vistas de Estivella. / Daniel Tortajada

Presupuestos participativos

En cuanto a los presupuestos participativos, hay que destacar el aumento de propuestas en un 32% respecto a la edición pasada. "Este año se ha presentado 124 iniciativas y en 2025, 84", revelaban desde la administración local.

Tras un proceso complicado de selección basado principalmente en la viabilidad de la ejecución de los proyectos presentados, tanto técnicamente como económicamente, la iniciativa con mayor puntuación recibida (258 puntos), tras una votación popular, ha sido el acondicionamiento de la zona de esparcimiento y paelleros de "La Xopera", cuya intervención consumirá prácticamente los 30.000 euros destinados a la partida de presupuestos participativos. "En total, se han contabilizado 273 votos entre las dos modalidades, validando un proceso que arrancó el pasado 19 de enero y que ha culminado este mes de abril", añadían.

Ahora una vez finalizado el proceso de presentación y selección de las propuestas , comienza la fase más técnica de redacción de los proyectos y la futura puesta en marcha de los mismos, para los que, por ahora , no se tienen fechas.

Valoración positiva

Desde el Ayuntamiento de Estivella se habla de "un balance de participación muy positivo, destacando especialmente el incremento en la implicación de la ciudadanía en la hora de diseñar el futuro del municipio. Este crecimiento en la fase de diagnóstico y aportación de ideas demuestra la consolidación de este instrumento como un canal de comunicación directa entre el vecindario y la administración local." El consistorio califica esta convocatoria de "éxito, no solo por el aumento de la participación cuantitativa, sino también por la capacidad de hacer llegar la participación ciudadana directa a nuevos colectivos".