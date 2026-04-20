Sagunt mejorará el cortafuegos de su pulmón verde

El Ayuntamiento de Sagunt ha adjudicado el contrato para la mejora del área cortafuegos 0.02.05 en la zona de Romeu. Esta actuación estratégica está destinada a reforzar la prevención de incendios forestales en el término municipal.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, y, además, forma parte de las acciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), orientadas a la protección del entorno natural y la mejora de los recursos turísticos, según informan fuentes municipales.

Ruta dels Senglars

La intervención se desarrollará sobre una superficie que coincide parcialmente con el sendero PR-CV 319, conocido como Ruta dels Senglars, en el paraje natural de Romeu. El objetivo es adaptar y mejorar un área cortafuegos existente, cuya longitud alcanza aproximadamente 2,3 kilómetros, y que presenta una elevada densidad de vegetación tras más de tres décadas sin una actuación integral.

Montaña Romeu. / Daniel Tortajada

Actuaciones previstas

Entre los trabajos, se prevén actuaciones selvícolas como el desbroce selectivo del matorral, la reducción de la densidad arbórea, podas y la eliminación de vegetación para generar discontinuidades que no permitan la propagación del fuego. Asimismo, se habilitarán dos áreas estratégicas de gestión forestal, con una superficie total de 1,2 hectáreas, destinadas a mejorar la eficacia del cortafuegos y facilitar las labores de extinción en caso de incendio.

Además, está previsto que la actuación tenga lugar sobre una superficie total de cerca de 9,66 hectáreas en el área cortafuegos, a las que se suman las zonas de gestión complementaria. Los restos vegetales generados serán tratados in situ triturándolos, favoreciendo su integración en el suelo y reduciendo el impacto ambiental.

Características

El contrato, con un importe de 26.338 euros, ha sido adjudicado a la empresa Aper Ambient, que ahora cuenta con un plazo de ejecución de un mes.

Noticias relacionadas

Compromiso

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sagunt refuerza su compromiso con la prevención de incendios forestales, la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad de los espacios de uso público, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las personas usuarias de rutas y entornos naturales del municipio.