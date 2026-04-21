¡Últimos días para participar en el Concurso de Microcuentos de Levante-EMV en Morvedre!
El tema elegido este año es "mi barrio" y el plazo para entregar los textos, de 75 palabras o menos, se ha ampliado hasta el 22 de mayo
La delegación de Levante-EMV en El Camp de Morvedre ha vuelto a organizar su Concurso de Microrrelatos para todo el alumnado de 3º a 6º de primaria que curse estudios en centros educativos de la comarca y, a petición de varios colegios, ha decidido ampliar una semana el plazo para presentar originales.
La convocatoria llega este año a su XVII edición con un tema que invita a mirar al entorno más próximo de cada familia: Mi barrio.
Lo fundamental es que, a partir de ahí, puedan crear un cuento de principio a fin relacionado con esta temática y condensado en menos de 75 palabras.
Los textos podrán ser redactados en castellano o valenciano y habrá una categoría especial para alumnos con capacidades intelectuales diferentes, sin límite de edad.
Regalos y diploma
Por cada curso y categoría se ofrecerán fantásticos regalos y un diploma acreditativo, así como un lote para el colegio desde donde más originales se remitan.
Además, los relatos ganadores se publicarán en la edición comarcal impresa y en la web.
Los textos se podrán enviar como fecha límite hasta el 22 de mayo por correo electrónico, preferiblemente en formato Word, a levante.concursomorvedre@epi.es o en correo convencional a nuestra delegación en Sagunt, en la calle Camí Reial, 40, 1º.
Consentimiento
Los originales que no sean remitidos desde los colegios deberán incluir la firma del padre, madre o tutor para acreditar su consentimiento a toda la difusión del premio.
Un jurado formado por escritores de la comarca y profesionales de la educación será el encargado de seleccionar los mejores textos, siempre teniendo en cuenta la creatividad y que los autores dejen volar su imaginación.
Previamente, los cuentos habrán sido seleccionados por un ávido lector, Rafa Tomás, y por la delegada de Levante-EMV en el Camp de Morvedre, Mónica Arribas, para así confirmar el cumplimiento de las bases y ponerle más fácil la tarea a quienes tomarán la última decisión.
Los premios se podrán recoger el 11 de junio en la misma delegación comarcal, situada en la calle Camí Real de Sagunt número 40, 1º.
La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de distintas instituciones y empresas de la comarca, como los Ayuntamientos de Sagunt y Canet d'en Berenguer, las Mancomunidades de La Baronia y Les Valls, así como empresas como Fertiberia, Saggas y Holcim.
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