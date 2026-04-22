Una ayuda permitirá iniciar la restauración del Palau de Quartell

La Diputació de València pondrá en marcha dos actuaciones de rehabilitación patrimonial en el Camp de Morvedre con una inversión total de 757.185 euros dentro del nuevo Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, destinado a restaurar y poner en valor bienes históricos de la provincia.

El proyecto más destacado se desarrollará en Quartell, con una dotación de 500.000 euros para la restauración y consolidación del Palau dels Comtes d’Orbe i Piniés, un Bien de Relevancia Local del siglo XVIII que ha permanecido en desuso durante décadas. El edificio, recientemente cedido al ayuntamiento del municipio por la familia propietaria, será objeto de una intervención que busca garantizar su conservación y devolverle su papel como elemento emblemático del centro histórico del municipio.

Palau de Quartell / Daniel Tortajada

La segunda actuación se llevará a cabo en Canet d’En Berenguer, donde se invertirán 257.000 euros en la primera fase de restauración y puesta en valor de los restos de la muralla, datada en el siglo XIV. Esta intervención permitirá avanzar en la recuperación de uno de los elementos defensivos históricos del municipio y su integración en el entorno urbano.

La alcaldesa de Quartell junto al presidente de Diputació y la diputada / Diputació de València

Plan de Diputació

Estas actuaciones forman parte de un plan más amplio de la Diputació de València, que ha aprobado un total de 30 proyectos en distintas comarcas con una inversión cercana a los 12 millones de euros.

La responsable de Cooperación Municipal y coordinadora del plan ha expuesto una a una las actuaciones que acometerán los ayuntamientos en los próximos meses en edificios catalogados como BIC o Bienes de Relevancia Local. Natàlia Enguix, ha subrayado que el plan “busca restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia”, y ha destacado que "hemos atendido todas las solicitudes que hemos podido, pero nuestra intención es no dejar a nadie fuera y seguir recuperando el rico patrimonio que forma parte de la historia de nuestros pueblos y comarcas".

Por su parte, el presidente Mompó ha defendido que esta iniciativa supone “el mayor impulso al patrimonio valenciano en la última década, una apuesta estratégica que no es un plan de chapa y pintura, sino un ejemplo de justicia territorial, de invertir en nuestra historia respetando el pasado y mirando hacia el futuro, con proyectos que generan trabajo, crean turismo y dan motivo a nuestra gente para que se quede a vivir en sus pueblos".

Todas las actuaciones financiadas tienen un presupuesto superior a 100.000 euros y pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local. El 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos.

Restos de la Muralla de Canet d'en Berenguer / Daniel Tortajada

Enguix ha explicado que “algunas de las actuaciones dan respuesta a edificios afectados por la dana, y otras simplemente servirán para mejorar las condiciones de inmuebles con un importante valor patrimonial que han sufrido un grave deterioro al no actuar en su conservación”. El presidente Mompó, por su parte, ha insistido en que “no hemos venido a administrar la nostalgia de lo que fuimos, sino a construir el orgullo de lo que somos, rescatando del olvido nuestros palacios, castillos y ermitas y haciendo el esfuerzo que merece nuestra historia”.