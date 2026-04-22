Canet carece de deudas con Egevasa que compliquen la aplicación de la sentencia del agua

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer carece de deudas con Egevasa que compliquen la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a revisar de oficio el contrato de gestión del agua potable y alcantarillado que dejó en manos hace 22 años de la empresa Egevasa.

Tras ese fallo que daba la razón a la empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua, el gobierno local asegura que "la tranquilidad es máxima", entre otras cosas, por la ausencia de deudas con la actual adjudicataria. Por tanto, su intención es revisar el contrato, como ordena el fallo, y no descarta volver a sacar a concurso el servicio pero sí deshecha por completo la posibilidad de que este implique cualquier desembolso adicional para las arcas municipales. "Nosotros nunca hemos trabajado a débito con Egevasa, no se han realizado actuaciones estructurales ni de reforma o rehabilitación, así que, si entra otra empresa, no habrá que hacerse cargo de ningún coste”.

Desde el ayuntamiento desmienten también que este proceso pueda acarrear el pago de cinco millones de euros, tal y como afirma a partir de un estudio propio la Plataforma de afectados por Sancho Sempere, el exsecretario municipal de Canet condenado por corrupción; una entidad que, como apuntan desde el consistorio, carece de personalidad jurídica, si bien sus integrantes aseguran que esto último "no les impide funcionar, ni es necesaria ni constitución, ni registro, ni nada".

El alcalde de Canet, Pere Antoni Chordà, en un pleno. / Daniel Tortajada

"Ninguna alusión, ni demanda ni querella"

En el consistorio se remarca en este sentido que "jamás, en ningún momento del proceso" seguido en el juzgado "se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el ayuntamiento tenga que abonar esa cifra". "La única alusión a esa cantidad en el procedimiento judicial es que, para justificar la prórroga del acuerdo, Egevasa alegó que había que construir una planta potabilizadora en la localidad y que ese sería su coste. Sin embargo, ni siquiera se llegaron a elaborar los planos", remarcan.

Aunque desde esa Plataforma se apunta que el caso Egevasa podría sentar en el banquillo a todos los alcaldes y concejales - así como a los funcionarios que tramitaron el expediente -, desde el gobierno local ese insiste en que "no hay ni siquiera hay una demanda o querella contra uno solo de los aludidos". También recalcan que "es un caso contencioso-administrativo que ya ha concluido y no va a tener mayor trascendencia".

Desde el ayuntamiento no desaprovechan la ocasión para cuestionar a "la autodenominada plataforma". "Solo tiene un miembro conocido: el exletrado José Ignacio Torres Alberich, excolaborador y exabogado de Sancho Sempere, con quien actualmente está enfrentado en los tribunales. Otro autodenominado miembro de la entidad es Iñaky [sic] Sos Salvador, cuya existencia real ha sido imposible de acreditar, que remite comunicados al consistorio de Canet tanto en nombre de la citada plataforma como de otra, denominada Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet d’en Berenguer, que también carece de personalidad jurídica". Preguntado al respecto por este diario, Torres Alberich ha descartado hacer cualquier declaración.