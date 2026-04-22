La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, en un colegio de Sagunt

La celebración de la Setmana Verda en el colegio Ausiàs March de Sagunt se ha convertido cada año en toda una serie de actos que revolucionan la rutina del centro.

En esta ocasión, la programación incluyó talleres para la fabricación de materiales reciclables, el día del deporte, la tradición limpieza del cauce del río Palància, a la que se sumó el repaso a una plaza cercana al centro por parte del alumnado de Infantil, o la jornada de convivencia con las familias para asumir retos sostenibles, aunque el acto central fue la visita de Cristina Cuesta, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, quien compartió un mensaje de concordia, diálogo y memoria.

Entrevista en la radio escolar

Esta actividad se enmarcó en el trabajo previo desarrollado por el profesorado del colegio Ausiàs March, que participó en un curso de formación sobre prevención del terrorismo en las aulas valencianas. Como culminación de este proceso, el colegio recibió la visita de una "víctima educadora", papel que desempeñó Cuesta. Uno de los momentos más destacados fue la entrevista realizada por estudiantes en la radio escolar, donde conocieron de primera mano su experiencia y su labor en favor de la convivencia.

Un momento del programa de radio. / CEIP Ausiàs March

El programa se completó con un certamen de poesía, en el que el alumnado expresó sus reflexiones sobre valores como la paz y el respeto, así como con la interpretación musical de una canción trabajada en el área de Música de sexto de Primaria. Para cerrar esta actividad que "dejó una profunda huella en la comunidad educativa", Cuesta se llevó varias manualidades elaboradas por los estudiantes, así como un cuadro pintado durante la jornada por tres alumnas del ciclo superior.

Buena muestra de la relevancia de la visitante fue la presencia durante la mañana de autoridades de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación.

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Teatro

Obra de teatro del colegio Ausiàs March de Sagunt. / CEIP Ausiàs March

Dentro de la intensa actividad del colegio Ausiàs March de Sagunt, la más reciente fue la obra de teatro interpretada en lengua de signos para la comunidad sorda. Asistieron el concejal Raúl Palmero y miembros de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (Fesord).