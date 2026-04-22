Los principales retos del Camp de Morvedre desde la órbita sindical

La vivienda, los servicios públicos y la reindustrialización son los principales retos a los que se enfrenta el Camp de Morvedre. Así lo cree al menos la secretaría comarcal de CC OO, que denunció los precios "disparados" de la vivienda en el contexto de las reivindicaciones con motivo del inminente 1º de Mayo.

En una asamblea de delegados convocada en el marco del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Sergio Villalba señaló que "siempre hemos considerado la llegada de la gigafactoría de PowerCo como una oportunidad para reindustrializar la comarca con empleos dignos" y el acompañamiento de "servicios públicos, como la sanidad y la educación, de calidad", además de facilitar el acceso a la vivienda, en palabras del dirigente sindical en el Camp de Morvedre.

Por su parte, la secretaria general de CC OO PV, Ana García Alcolea, lamentó que "aproximadamente el 40 % de los ingresos familiares se destinan a la vivienda y eso provoca que la gente no pueda desarrollar sus proyectos de vida".

Reivindicaciones

A la hora de enfocar las reivindicaciones del 1º de Mayo, animó a llenar las calles para pedir "más salarios, menos jornada, más derechos y políticas públicas que sitúen a las personas por delante de los intereses económicos. Se puede ganar en sueldos, porque en los últimos años hay récord de beneficios empresariales. Exigimos el reparto justo de la riqueza y así disminuir la desigualdad y la pobreza", añadió García.

Mariano Sanz, Sergio Villalba y Ana García Alcolea. / CC OO

Otro ponente en la asamblea celebrada en el Port de Sagunt fue Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO estatal, quien destacó la incidencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se cumple el trigésimo aniversario de su aprobación. "En 1976 hubo 1.300 personas fallecidas por accidentes en el trabajo y el año pasado 736", apuntó sobre unos avances que no evitan "la necesidad de actualizar" la normativa.

Nuevos problemas

Y es que, ahora, la mayoría de empleados se incorpora a sectores vinculados con los servicios, la digitalización o las tecnologías, donde los accidentes son menores, pero "florecen otros problemas como las enfermedades profesionales". Este asunto centra el lema del sindicato para la conmemoración del día internacional: "Trabajar sí, enfermar no", dedicado a las enfermedades de origen laboral no reconocidas.

Entre las modificaciones legales que propone CC OO destaca la mayor significación de la cuestión de género desde el punto de vista de la prevención y la exploración tanto de los riesgos psicosociales como del creciente uso de las nuevas tecnologías. Sanz apostilló que "también tiene que modernizarse ante una cuestión muy sensible para esta tierra, como son los fenómenos meteorológicos extremos. Debe haber un reglamento para que todas y todos sepamos qué hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo".

Homenaje

Antes de participar el 1º de Mayo en la manifestación convocada en València, el sindicato cumplirá con la tradición instaurada desde hace unos años de rendir homenaje a las víctimas de la siniestralidad laboral en el monumento instalado en la Alameda del Consell del Port de Sagunt. Será a partir de las 9.30 horas.