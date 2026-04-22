Críticas a que Sagunt deje sin conserjes a los campos de fútbol municipales

El concejal del Partido Popular, Antonino Muñoz, ha criticado la decisión del equipo de gobierno municipal de Sagunt de “dejar las instalaciones deportivas sin conserjes" porque "supone abandonar completamente unos espacios públicos que ya presentan un estado de deterioro preocupante”. En este sentido, ha añadido que “hablamos de instalaciones que presentan un notable estado de dejadez y que, a partir de ahora, ni siquiera contarán con un responsable municipal que vele por su correcto uso y mantenimiento”.

Muñoz ha recordado, además, que el ayuntamiento dispone de una bolsa laboral para cubrir este tipo de necesidades, por lo que ha calificado la situación como “una muestra clara de la falta de gestión y previsión del equipo de Gobierno socialista”.

A esto, el grupo popular añade: “Es incomprensible que el mismo día que el equipo de Gobierno de Darío Moreno decide desatender las instalaciones deportivas, dejando los campos de fútbol sin conserjes, recuerde a los clubes que van a tener que pagar por utilizarlas en verano, en el menor momento de actividad de los mismos”, ha señalado Muñoz.

Campo de fútbol del Atlétivo Saguntino. / Daniel Tortajada

"Desconexión total"

El edil popular ha calificado esta medida como “un nuevo ejemplo de la desconexión total del equipo de Gobierno con la realidad del deporte local”, subrayando que “se exige más a los clubes mientras el equipo de Gobierno ofrece menos servicios y peor mantenimiento”.

Asimismo, ha insistido en la “incoherencia” del ejecutivo local: “Hace apenas dos días anunciaban a bombo y platillo un macroproyecto sin financiación, mientras son incapaces de mantener en condiciones los campos que ya existen. No pueden ni arreglar un enchufe y pretenden construir nuevas infraestructuras”.

Desde el PP advierten que este problema no es un caso aislado, sino parte de una tendencia preocupante durante el último año. “Estamos viendo una falta generalizada de gestión deportiva: falta de personal en instalaciones, ausencia de profesores en la piscina municipal y una incapacidad evidente para organizar y optimizar los recursos disponibles”, ha subrayado Muñoz.

Exigencias al ayuntamiento

Por todo ello, el grupo municipal popular exige al alcalde, Darío Moreno, y al Concejal de Deportes, Francisco Javier Timón, que rectifiquen de inmediato, restituyan el servicio de conserjería en los campos de fútbol, garanticen el mantenimiento adecuado de las instalaciones y revisen la política de tasas para no perjudicar a los clubes deportivos del municipio.

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“La ciudadanía y los clubes merecen unos servicios públicos dignos y una gestión responsable. Lo que estamos viendo es justo lo contrario: más costes y menos servicios”, ha concluido Antonino Muñoz mientras desde el gobierno local rechazan hacer declaraciones.