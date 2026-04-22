'La Invasió dels Bàrbars' deja huella en Quart de les Valls

La película valenciana de éxito, “La invasió dels Bàrbars”, se proyectó recientemente en el Auditorio Municipal de Quart de les Valls de la mano de la Associació Memòria Històrica “El Molí” y la colaboración de la Concejalía de Memoria Democrática del ayuntamiento.

El auditorio, que se llenó con más de cien personas, contó con la presencia del director de la película Vicent Monsonís y con quien, al finalizar la proyección, se realizó un interesante coloquio sobre la misma con los asistentes.

Como apuntan desde El Molí, "la película en lengua valenciana y ambientada en el periodo de la llegada de las tropas franquistas a València a finales de marzo de 1939 y su posterior represión, también cuenta con datos históricos relevantes como la presencia colaboradora nazi en València hasta la derrota de los mismos en la II Guerra Mundial y la lucha incansable, con muchos obstáculos, de las asociaciones memorialistas por exhumar a sus familiares de las fosas y dignificar sus valores republicanos".

Al finalizar el acto la asociación memorialista “El Molí”, agradeció el compromiso social del director en la realización de la película, lo felicitó por el éxito rotundo que está teniendo y le obsequió en agradecimiento con los libros editados por la entidad en recuerdo de su visita a Quart de les Valls.