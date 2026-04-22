'La Invasió dels Bàrbars' deja huella en Quart de les Valls
Más de cien personas acudieron a un acto que incluyó un coloquio con el director
Anna Biosca
La película valenciana de éxito, “La invasió dels Bàrbars”, se proyectó recientemente en el Auditorio Municipal de Quart de les Valls de la mano de la Associació Memòria Històrica “El Molí” y la colaboración de la Concejalía de Memoria Democrática del ayuntamiento.
El auditorio, que se llenó con más de cien personas, contó con la presencia del director de la película Vicent Monsonís y con quien, al finalizar la proyección, se realizó un interesante coloquio sobre la misma con los asistentes.
Como apuntan desde El Molí, "la película en lengua valenciana y ambientada en el periodo de la llegada de las tropas franquistas a València a finales de marzo de 1939 y su posterior represión, también cuenta con datos históricos relevantes como la presencia colaboradora nazi en València hasta la derrota de los mismos en la II Guerra Mundial y la lucha incansable, con muchos obstáculos, de las asociaciones memorialistas por exhumar a sus familiares de las fosas y dignificar sus valores republicanos".
Al finalizar el acto la asociación memorialista “El Molí”, agradeció el compromiso social del director en la realización de la película, lo felicitó por el éxito rotundo que está teniendo y le obsequió en agradecimiento con los libros editados por la entidad en recuerdo de su visita a Quart de les Valls.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara