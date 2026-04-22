Alcalde de Sagunt: "La declaración de Interés Turístico Autonómico empuja a seguir mejorando los Moros y Cristianos"

El reciente título de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana logrado por las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt han llevado al ayuntamiento a celebrar una recepción oficial para felicitar a la entidad que la organiza, la Associació Moros i Cristians Sagunt.

Durante la recepción, se ha puesto en valor el trabajo realizado por la asociación, las comparsas y todas las personas implicadas en el desarrollo y consolidación de estas fiestas, que se celebran en honor a la Virgen del Remedio desde 1989, el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Darío Moreno; la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez; la concejala de Turismo, Natalia Antonino; el presidente de la asociación, Patrick Salvador; así como otros miembros de la Corporación municipal y de la entidad festiva.

El primer edil ha destacado durante el acto que este reconocimiento “habla mucho del buen trabajo que se ha hecho a lo largo de todos los años, pero que también, de alguna forma, nos empuja a ser mejores. De algún modo, está hablando de la excelencia de nuestra fiesta y también nos ha empujado a continuar mejorándola e intentando llegar cada año más allá”.

Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt en el ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

La concejala de Fiestas, por su parte, ha señalado: “El hito que conseguimos el 7 de marzo fue un hito muy importante para la ciudad. Se reconoció todo el esfuerzo que ha hecho la asociación a lo largo de estos 37 años. Este trabajo no es de un día, es un esfuerzo constante, ser persistente, y al final lo hemos conseguido. Ha sido un trabajo en equipo, ha dado el fruto y continuará dando frutos”.

También la concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha tenido unas palabras sobre este éxito: “No es solamente un título honorífico, sino que repercute en algo más. Tiene un impacto económico en nuestra ciudad, también festivo, asociativo, personal y colectivo. Os animo a que continuéis trabajando para que esta fiesta sea de Interés Turístico Nacional. Si continuáis en esta senda, así será”.

Apoyo y trabajo colectivo

Asimismo, el presidente de la asociación, Patrick Salvador, ha agradecido el apoyo institucional y el trabajo colectivo que ha permitido alcanzar esta distinción, y ha recordado los inicios de la fiesta, cuando en 1989 “un grupo valiente” quiso sacarla adelante en honor a la Virgen del Remedio. “Hoy está para vernos a nosotros, sus hijos y nietos, disfrutar de este título y este reconocimiento”, ha manifestado.

Además, Salvador ha subrayado que el expediente de Fiesta de Interés Turístico Autonómico decía que los Moros y Cristianos de Sagunt poseen “tres elementos muy singulares”: el primero de ellos es la olla saguntina; otro es el acto del Despullament del Moro, con un templo de origen románico como escenario; y, por último, las Embajadas, frente a la Puerta de Almenara del Castillo, de origen islámico. “Pocos pueblos pueden hablar de un enclave como es el nuestro”, ha rematado.

“Hemos hecho algo mucho mejor en esa fiesta, que es poder hacer comunidad y una fiesta absolutamente abierta a todo el mundo para que todos, independientemente de que sea o no de una filà o comparsa, pueda venir y vivirla con nosotros”, ha concluido el alcalde.

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Amplia programación

Esta celebración cuenta con una amplia programación de actos que combinan historia, tradición y participación ciudadana. Entre los más destacados se encuentran las Embajadas y la Gran Entrada, que se desarrollan en el Teatro Romano y el casco antiguo, así como el acto del Despullament del Moro, que tiene lugar en la iglesia del Salvador tras la ofrenda a la Virgen del Remedio.