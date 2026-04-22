Sagunt impulsa al comercio local con dos líneas de ayudas

El Ayuntamiento de Sagunt publica dos convocatorias de subvenciones destinadas a reforzar la promoción y dinamización del comercio local durante el ejercicio 2026, con una inversión global de 43.000 euros. Por un lado, se ha activado una línea de ayudas dotada con 35.000 euros para apoyar la realización de actividades de promoción comercial impulsadas por asociaciones del municipio. Estas ayudas están dirigidas a entidades asociativas profesionales de carácter comercial sin ánimo de lucro, integradas por empresarios/as con establecimiento fijo en Sagunt, y tienen como objetivo fomentar el comercio de proximidad y reducir la fuga de gasto hacia otras localidades o canales de distribución.

Financiación

Las subvenciones financiarán actividades y eventos que contribuyan a dinamizar el tejido comercial local. Para su concesión, se realizará una valoración comparativa de los proyectos presentados, conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras. La cuantía de la subvención no podrá superar el 90 % del coste del proyecto ni ser inferior al 20 %, con un máximo de 8.000 euros por iniciativa y un mínimo subvencionable de 1.500 euros. El plazo de solicitud es de veinte días hábiles y estará abierto hasta el martes 12 de mayo, inclusive.

Feria de Comercio y Turismo de otro año. / Daniel Tortajada

Segunda subvención

Por otro lado, el consistorio ha convocado una segunda línea de subvenciones, dotada con 8.000 euros, destinada a la promoción y participación en ferias comerciales. Esta convocatoria mantiene el mismo perfil de beneficiarios y persigue igualmente fortalecer el comercio local mediante la presencia activa en eventos feriales, favoreciendo la visibilidad, competitividad y oportunidades de negocio del sector. Las ayudas para ferias también se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cubrirán entre el 20 y el 90 % del coste de los proyectos, con un límite máximo de 8.000 euros y un mínimo de 1.500 euros por solicitud. En este caso, el plazo de solicitud también será de veinte días hábiles, desde el miércoles 15 de abril hasta el miércoles 13 de mayo, inclusive.

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La concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, asegura que estas subvenciones “suponen una oportunidad para el asociacionismo del sector comercial para realizar acciones dinamizadoras”. Además, añade que es una oportunidad para ofrecer a los y las consumidores “unas mejores ventajas por comprar en el comercio local y, a su vez, dar a conocer toda nuestra tipología comercial”.