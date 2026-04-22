La Mostra 'Saguntum ad Mare Nostrum' revitalizará la ciudad durante más de un mes

La Concejalía de Cultura de Sagunt ha presentado hoy en la Casa dels Berenguer la programación completa de la III Mostra Saguntum ad Mare Nostrum. Este conjunto de recreaciones históricas, teatro, conferencias, talleres, lectura dramatizada y música, y que contribuye a la futura candidatura de Sagunt a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, se desarrollará entre el 23 de abril y el 29 de mayo.

La inauguración será el jueves 23 de abril a las 18 horas en la Casa dels Berenguer con la lectura teatral de la Asamblea de las mujeres, de Aristófanes, a cargo del Museo de la Escena Grecolatina.

Programación

La programación continuará el viernes 24 de abril a las 20.30 horas con la tragedia 'Tebanas', de Ay Teatro, cuya entrada tendrá un coste de 7 €, en la Casa Municipal de Cultura. Luego, el domingo 26 la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia interpretará la Sinfonía núm. 1 de Mahler, en el Auditorio Joaquín Rodrigo a las 19 horas (entrada gratuita).

El miércoles 29 de abril Manuel Civera impartirá la conferencia El Sagunt íber romà. La Roma republicana, organizada por el Centro Arqueológico Saguntino, a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal. El viernes 1 de mayo será el turno de las recreaciones históricas 'Ritus del foc y Ritual de Diana', a cargo de Restitvtam Sagvntvm, en la plaza del Forum a las 21 horas. Seguidamente, el sábado 2 la misma asociación recreará 'D’Aníbal a Escipió' a las 18.30 horas en el Teatro Romano.

El lunes 4 de mayo la Casa Municipal de Cultura albergará a las 18:30 horas la conferencia de Carme Aranegui 'El Grau Vell: el tráfico mercante en época ibero-romana', en colaboración con la asociación Nautilus. El miércoles 6 será Andreu Muñoz quien imparta la conferencia 'El cristianisme en la Hispania romana: Saguntum dins del Mediterrani Peninsular', organizada por el Centro Arqueológico Saguntino, a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal.

La programación continuará el viernes 8 de mayo con la conferencia 'Constantino el Grande'. El Emperador que surgió del caos para cambiar el mundo, a cargo de Gregorio Muelas, a las 19 horas en la Casa Municipal de Cultura. El mismo día a las 20:30 horas se representará la comedia 'Ibers', a cargo de La Dependent, con un precio de 9 €. El sábado 9, a las 19 horas, Carlos Precioso impartirá la conferencia 'Africano y Emiliano', dos Escipiones en el proceso hegemónico de la República romana en el Mediterráneo, en el Centro Cultural Mario Monreal. Luego, a las 20:30 horas en el mismo espacio, Tintinnabulum interpretará la obra 'Sonidos de arena'.

Para el lunes 11 de mayo está programado un taller práctico gratuito a partir de las 18 horas en el Casal Jove de Puerto de Sagunto sobre escrituras en la antigüedad y tablillas micénicas, a cargo de Ángel Narro. El miércoles 13 a las 19 horas el Centro Arqueológico Saguntino organiza la conferencia 'Saguntum en la época imperial' a cargo de José Manuel Melchor, en el Centro Cultural Mario Monreal.

Luego, el jueves 14 de mayo Juanfran Gómez impartirá la conferencia 'El patrimonio cultural a través de la tecnología', a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal. Para el viernes 15 está programada la V Jornada InsProject ‘Personas cuidando de personas’ a partir de las 17 horas en la plaza Cronista Chabret. El sábado 16, el Museo de la Escena Grecolatina interpretará la lectura poética 'Thalatta! Thalatta!', a las 12 horas en la Casa dels Berenguer. El domingo 17, por otro lado, a las 10 horas el Centro Arqueológico Saguntino ha organizado una visita guiada al templo medieval de El Salvador y a la Casa dels Peixos.

Programación el evento. / Ayuntamiento de Sagunt

El martes 19 habrá otra actividad, aún por determinar. Para el día 20, la programación cuenta con otra conferencia, a cargo de Antonino Cacace, llamada 'Venecia, una República Marinera sobre el agua', en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio a las 18.30 horas.

El jueves 21, a las 19 horas, el Centro Cultural Mario Monreal albergará dos eventos. Por un lado, la presentación de la cátedra Saguntum Mediterrània: de les Guerres Púniques a La Fàbrica; y por otro la conferencia Sacerdotisas e influyentes, las mujeres empoderadas de Pompeya, a cargo de Llorenç Martín.

Para el martes 26 de mayo está programada la ponencia 'El judaísmo valenciano desde Roma hasta la Edad Media', en el Centro Cultural Mario Monreal. Después, el día 29 se impartirá la conferencia a cargo de Paco Álvarez 'Roma Underground'. El lado oscuro del imperio, a las 19 horas en la Casa Municipal de Cultura. El sábado 30 se llevarán a cabo talleres y exposiciones de culturas antiguas a las 11:30 horas en la plaza Cronista Chabret.

Implicación

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha agradecido la implicación de colectivos y asociaciones, subrayando que “formáis parte de este proyecto”, poniendo en valor su colaboración continua dentro de la muestra. Además, ha destacado la incorporación de nuevas iniciativas y participantes, señalando que es muy importante “y nos causa mucho orgullo que os unáis también a este proyecto de las culturas antiguas”. Asimismo, ha remarcado la importancia de seguir ampliando la colaboración entre entidades para reforzar la difusión del patrimonio cultural en la ciudad.

Por su parte, el alcalde, Darío Moreno, ha destacado que las iniciativas culturales “no pueden ser estrictamente del ayuntamiento”, sino que deben contar con la colaboración de las asociaciones para “desarrollar el máximo potencial y tener el máximo impacto positivo en la sociedad” y que esa es la línea de actuación que se está siguiendo y potenciando desde el ayuntamiento. Asimismo, ha subrayado la importancia de coordinar una programación conjunta, señalando que este enfoque permite “poner en valor toda la tarea que hay detrás de cada uno de esos actos” y reforzar su alcance entre la ciudadanía.