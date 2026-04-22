Regresa a Faura un proyecto educativo único ligado a la danza contemporánea

El Ayuntamiento de Faura reafirma su compromiso con la innovación educativa y cultural con el apoyo a la octava edición del proyecto de danza contemporánea que la asociación Hort Art lleva a cabo en el CEIP Sant Vicent Ferrer. Este año, bajo el título 'Realitats en Moviment', los cuarenta alumnos de sexto de Primaria protagonizarán una experiencia educativa inmersiva el próximo 30 de abril, en el pabellón multiusos. En ella, tecnología y danza se entrelazarán para reflexionar sobre qué es real, qué es una simulación y como influyen las imágenes y los sistemas tecnológicos en nuestra percepción del mundo. En un contexto marcado por la sobreexposición a las pantallas, esta propuesta reivindica el cuerpo como espacio de escucha y conocimiento, ofreciendo a la infancia herramientas para habitar el mundo tecnológico de forma consciente, crítica y saludable.

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha explicado que “este proyecto es una apuesta firme para ofrecer a nuestro alumnado una formación integral que va más allá de los contenidos académicos: es una oportunidad para descubrirse a través del arte, para reflexionar críticamente sobre el mundo que nos rodea y para desarrollar herramientas emocionales y creativas que los acompañarán toda la vida”.

Inspiración

Inspirado en referentes universales como el mito de la caverna de Platón, Frankenstein, Matrix y la inteligencia artificial, 'Realitats en Moviment', propone una experiencia educativa y artística innovadora, donde el cuerpo es la puerta a la realidad. El proyecto incorpora una mirada ampliada sobre la tecnología, planteando que esta no se limita a los aparatos electrónicos o digitales, sino que forma parte de todos los procesos de transformación de la vida.

En ese sentido, la concejala de Educación, Sílvia Broch, ha puesto en valor la iniciativa y ha subrayado su importancia para el alumnado. “Que las niñas y los niños del CEIP Sant Vicent Ferrer tengan acceso a una propuesta de esta calidad es un hito del que el consistorio se siente muy orgulloso, y seguiremos trabajando para hacer posible que Faura sea un municipio donde la cultura llega a todas las edades y a todas las personas”, ha apuntado.

Laboratorio creativo

A lo largo del proyecto, el aula se ha transformado en un laboratorio creativo, donde el alumnado ha creado personajes artificiales, dialogando con inteligencias artificiales, explorando movimientos robóticos y orgánicos y reflexionando, a través del cuerpo, sobre conceptos complejos como la creación de vida, la empatía, el control, la identidad o la libertad. Una de las apuestas más singulares del proyecto es su mirada ampliada sobre la tecnología: entendimiento no solo como dispositivos electrónicos, sino como cualquier forma de mediación que permita crear, transformar o relacionarse con el entorno. El lenguaje, el cuerpo, la danza o la imagen son también tecnología, y el alumnado descubre así que aquello tecnológico no es algo externo al ser humano, sino una extensión de la vida misma.

Una pasada representación de danza en Faura. / Daniel Tortajada

Un proyecto único y de gran valor educativo

Este proyecto de colaboración con Hort Art, donde también ha sido una pieza fundamental el CEIP Sant Vicent Ferrer, quien ha puesto siempre en valor el bagaje positivo que supone para su alumnado. El proyecto cuenta ya con un amplio recorrido en Faura. Se inició en 2019, consolidándose como una propuesta educativa única que no se desarrolla en ninguno otro centro.

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Ahora, 'Realitats en Moviment' vuelve a destacar por su enorme valor didáctico y para potenciar la expresión corporal de una manera innovadora y profunda, convirtiéndose en una experiencia especialmente significativa para el alumnado. El montaje final es un momento clave, no solo para los protagonistas, sino también para las familias que, en muchas ocasiones, llegado este punto, toman plena conciencia de la dimensión de la tarea realizada