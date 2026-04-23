El teatro alza el telón de la primavera en Quartell

Quartell vivirá este domingo su primer espectáculo de la Primavera de teatre, un concurso de teatro en valenciano de los más participados y esperados de la Comunitat Valenciana. Compañías amateurs se darán cita en la población para llenar de magia las tardes de domingo, a las 19 horas en el auditorio municipal, desde el 26 de abril hasta el primer sábado de junio.

El área de cultura del Ayuntamiento de Quartell ha impulsado la 21ª edición de este certamen que tiene como objetivo fomentar la cultura, apoyar al tejido artístico y ofrecer una oferta de ocio de calidad para la comarca.

Cartel 'Una Primavera de teatre' de Quartell. / Levante-EMV

«El teatro se arraiga centenariamente en Quartell, durante años con compañías propias y ahora con el impulso de un arte valorado por el pueblo. Año tras año el auditorio se llena de espectadores que participan activamente en un festival que combina todo tipo de propuestas. Con 'La Primavera', Quartell se afianza en su proyección cultural» según el concejal de cultura Pepe Sebastián.

La programación

La programación incluye una selección variada de espectáculos que abrazan diferentes géneros teatrales, como comedia, drama, teatro familiar o propuestas contemporáneas de la mano de compañías de Elx, Altea, València y Gandia. Este año, el concurso arranca con la compañía Asprella Teatre d’Elx que presentará 'La Mosca darrere l'orella' el domingo 26 de abril.

El 10 de mayo será un habitual del festival, la compañía Pla i revés con la obra 'Tanque al ixir'. Por su parte Iguales Teatre ofrecerá 'Los mariachis' el 24 de mayo mientras que cerrará el concurso Amfiteatre con la propuesta 'Desencantados'.

Ganador

Una vez más, la votación del público será clave en la determinación del ganador de un concurso de teatre en valencià afianzado en el panorama teatral de la Comunitat.

Desde la organización, impulsada por Pànic Escènic, se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta programación además de participar activamente en las actividades previstas.

La gala de cierre del concurso será el sábado 6 de junio con la propuesta 'Desmontando al Tenorio' de la mano de Pànic Escènic. Un año más, la compañía con su interacción con el público de Quartell, será semilla de dinamización en un espacio teatral que se consolida año tras año.

"Con esta iniciativa, el consistorio reafirma su compromiso con la dinamización social, creando espacios de convivencia y participación ciudadana", apuntan desde el ayuntamiento.