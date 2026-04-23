La caída de una gigantesca roca sobre una casa de Gilet eleva el temor a más desprendimientos

Los vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet conviven con el temor a nuevos desprendimientos de la montaña de la Redona, bajo la que residen, tras lo ocurrido hace unas semanas cuando varias piedras de miles de kilos afectaron a dos propiedades ubicadas en las proximidades de la conocida Casa del Dragón, una zona muy concurrida por visitantes, ciclistas y senderistas, dada la riqueza del paisaje en plena Sierra Calderona y el atractivo inmueble.

Este problema no es nuevo ya que en la primera década de este siglo, hubo un antecedente con precipitaciones de rocas desde la cima del macizo, lo que llevó al ayuntamiento a redactar un proyecto para prevenir este tipo de incidentes; un plan que nunca se puso en marcha, entre otros puntos, por la titularidad privada de los terrenos.

Daños de la piedra / Daniel Tortajada

Roca de 18 toneladas

Esta vez, la situación es más complicada, ya que una de las rocas es de 18 toneladas. "Por cinco metros no nos ha caído dentro de la cocina", explicaba el propietario de la vivienda afectada, Roberto Arnau, a quien el suceso pilló fuera de casa. La piedra rompió la valla y golpeó contra la estructura de la vivienda que divide la planta baja del primer piso, generando un agujero de importante consideración. Sin embargo, no llegó a atravesar la pared, lo que impidió daños mayores.

Pese a ello, estos se calculan en cerca de 40.000 euros, un coste del que, por el momento, no se quiere hacer cargo nadie, por lo que el afectado ya ha puesto el tema en manos de abogados. Un incidente que le ha ocasionado unos daños estructurales, que ya se hacen notar a modo de grietas en distintas estancias del inmueble.

Más afectados

Pero esta no ha sido la única parcela afectada por los desprendimientos de esta montaña también conocida como La Peña. Por lo que respecta a la otra, la casa no está afectada, pero sí la propiedad, como el porche, la valla o el camino, que ha quedado muy dañado. "El desprendimiento fue de más de 10 rocas, pero solo cuatro llegaron hasta la zona de las casas. En el caso de mi vecino, algunas pasaron por encima de la casa y evitó males mayores, pero en el mío, mi casa frenó a la piedra, que todavía sigue en el lugar de los hechos", explicaba Arnau.

El propietario muestra como impactó la roca en su casa / Daniel Tortajada

Preocupación y advertencia

Los vecinos se muestran preocupados ante la posibilidad de que esto pueda volver a ocurrir, después de que personalmente hayan estudiado la zona e investigado lo que pudo ocurrir ese día. "Unos cuantos propietarios, ante la intranquilidad, decidimos hacer el recorrido que supuestamente hicieron las rocas, siguiendo las marcas que han dejado estas. Es impresionante ver los socavones que fueron dejando a su paso, de 20 a 30 metros, impresionante. Rocas de enorme tamaño que no llegaron a todas las casas, pero que arrasaron todo lo que encontraron a su paso, árboles, matorrales. Subimos hasta la cima y allí hay una pared de 4 o 5 metros de altura que para nosotros no está estable y eso nos preocupa". "Sin embargo, nuestras casas no son las mas próximas, las de la calle Mar Egeo están debajo mismo y ellas corren mayor peligro en el caso de que la pared de la cima acabara cediendo", advertían.

Petición de medidas

Esta incertidumbre ha llevado a varios residentes a solicitar tanto al ayuntamiento como a la conselleria de Medio Ambiente y a la Diputación que estudien la situación y que pongan solución o medidas correctoras para evitar mayores riesgos, adelantaban a Levante-EMV, un requerimiento en el que ya está trabajando el consistorio y la diputación, tal y como ha podido conocer este diario. "El alcalde vino el mismo día a ver lo que pasaba y sabemos que ya se está trabajando en el tema", adelantaba Arnau; un mensaje que ha ratificado a este diario el primer edil de Gilet, Salva Costa.

Estado en el que ha quedado la piedra encajada / Daniel Tortajada

Posibles causas

En cuanto a las causas, todo apunta a las fuertes lluvias y la fuerte escorrentía que esta generó en la montaña, tal y como sucediera en la carretera de Sant Esperit el pasado febrero, sobre la que también cayó una piedra de gran tonelaje en uno de sus carriles, sin ocasionar ningún tipo de percance, ya que en ese momento nadie circulaba por esta, pese a ser una vía muy transitada dado su obligado paso para acceder a otras urbanizaciones.

Al igual que ya se están buscando soluciones para proteger la pared de esta montaña de Sant Esperit y evitar nuevos desprendimientos, en la misma línea se trabaja para la urbanización Balcón de la Peña, tal y como ha podido ratificar el ayuntamiento.