Canet acogerá la mayor feria de mascotas de la Comunitat Valenciana

Vuelve a Canet d'en Berenguer el Guau CANet Fest, "la mayor feria dedicada a las mascotas de la Comunitat Valenciana", según apuntan desde la organización. La iniciativa, que forma parte del Programa de Sostenibilidad Turística en Destino de la localidad, nació como experiencia piloto pero la afluencia de público de la primera convocatoria superó todas las expectativas y la valoración en redes sociales fue excelente. Por esta razón, "el encuentro se ha consolidado como una cita fija en el calendario canetero", según apuntan desde el ayuntamiento.

El festival

'Guau CANet Fest' regresa con la intención renovada de convertirse en una cita de referencia en la Comunitat Valenciana para quienes comparten su vida con animales, uniendo ocio, aprendizaje y conciencia social. Más allá del entretenimiento, el evento pretende fomentar la tenencia responsable de mascotas, el respeto por el entorno y la educación en valores que favorezcan una convivencia equilibrada entre las personas, los animales y el espacio público.

Guau CANet en su primera edición. / Jorge Miguel Jaime

Programación

Las actividades comenzarán a las 9.30 horas, y se prolongarán hasta las 19 horas. Los primeros actos programados son una charla veterinaria sobre la Ley de Bienestar Animal y, a continuación, la presentación del programa 'El Ciudadano Ejemplar' (inspirado en el prestigioso 'Good Citizen Canine' del American Kennel Club, y adaptado por la escuela Can’s Animals al entorno local) y una clase de obediencia en la ciudad, ambas a cargo de Sergi Sánchez, gerente y propietario de la escuela Can’s Animals.

El programa tiene como finalidad certificar que las mascotas participantes están correctamente educadas para convivir en sociedad. Pero más allá de la certificación, ofrece una oportunidad para que los dueños y dueñas comprendan mejor el comportamiento de sus mascotas, refuercen su vínculo y se conviertan en guías responsables. Los asistentes recibirán un diploma acreditativo.

Las pruebas incluyen reconocimiento de su zona de micciones, aceptación de un desconocido amistoso, paseo entre multitudes o separación supervisada sin estrés, entre otras. Este proceso no solo mejora la vida del animal, sino que facilita su integración en espacios públicos, previene conflictos y mejora la percepción social hacia los animales de compañía.

Luego, a partir de las 11 horas, habrá exhibición de Disc-dog (actividad con discos voladores para fomentar la compenetración, agilidad física y estimulación mental del animal) y de obediencia deportiva a cargo de Thiago Highlander, finalista mundial en obediencia deportiva. Así, hasta las 13 horas, se sucederán dinámicas infantiles tematizadas y exhibiciones (agility, detección deportiva…).

Los Clavarios de la Verge contra les Febres de Canet, ofrecerán una paella y después comenzará un espectáculo infantil tematizado que, a su vez, dará paso a un concurso de belleza (con premio al mejor handler infantil y la mejor pareja handler-perro). La jornada finalizará con la amenización musical de DJ Román.

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Políticas

Según explicó el alcalde, Pere Antoni, “vivimos en una época en la que las mascotas no son animales de compañía, son un miembro más de la familia, y en Canet trabajamos con la idea de que los perros son vecinos de cuatro patas a los que también hay que tener presentes cuando diseñamos nuestras políticas públicas. El 'Guau CANet Fest' nace así como un punto de encuentro para estas nuevas familias… y para las que se lo estén planteando. Además, es una fecha ideal para insistir en nuestra política de ampliar la temporada estival, de tres a seis meses, y desestacionalizar la llegada de visitantes".