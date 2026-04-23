Varios factores complican la retirada de la gigantesca roca caída en una casa de Gilet

El Ayuntamiento de Gilet está estudiando la manera de proteger a los vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de posibles desprendimientos de la montaña bajo la que viven, como los ocurridos hace unas semanas cuando piedras de varias toneladas afectaron a dos propiedades, como ya ha informado Levante-EMV. La intención es evitar las consecuencias de nuevos corrimientos de tierra. Pero más complicado está sacar la roca de 18 toneladas de la parcela donde lleva días instalada como un atractivo más del paisaje.

Tal y como se explica desde la administración local y corrobora el propio afectado, la orografía del terreno hace muy complicado contar con maquinaria pesada para poder retirar la roca, lo que hace la operación casi inviable.

El propietario muestra como impactó la roca en su casa / Daniel Tortajada

También se ha valorado la posibilidad de triturar la piedra como se hiciera en el camí de Sant Esperit para poder transportarla. Sin embargo, "esta situación podría poner en peligro la estructura de la casa, que ya está algo afectada", comentaba el propietario. Así que de momento, la piedra se queda donde está, hasta que se busque la mejor alternativa.

La prioridad está ahora en poner en marcha medidas que puedan proteger a los vecinos de otro incidente similar dada su ubicación en la montaña de la Peña o la Redona.