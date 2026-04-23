Varias fallas de Morvedre pugnan aún por premios de llibret

Cuatro fallas de El Camp de Morvedre lucharán por lograr alguno de los premios de les Lletres Falleres que la federación que lleva este nombre organiza anualmente para reconocer la labor que se realiza en los llibrets de falla.

Las comisiones La Marina, Plaza Rodrigo, Luis Cendoya y Santa Anna han quedado finalistas en alguno de los premios que se otorgarán el viernes, 24 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Gran Teatre de Alzira.

En el caso de la falla La Marina, ésta ha quedado finalista en el premi Soler i Godes, galardón que reconoce al mejor artículo publicado en un llibret, con el texto “Art en moviment: Pepita Samper, la dona que va vestir València”, de Carmen Verdú. Esta comisión se enfrentará a fallas de otros municipios como es el caso de Silla, Cullera, Gandia o Alzira.

Por otro lado, en este evento también se darán a conocer los ganadores del premio que otorga la falla saguntina de El Mocador y Ciutat de Sagunt, que reconoce al mejor artículo sobre fallas y cultura popular publicado en un llibret de falla. En el caso del premio comarcal, dotado con 200 euros, los tres finalistas son: “Ahir i avui del discurs crític en les festes populars: la sàtira en les Falles i el Carnaval de Cadis” de César Rubio-Belmonte para la falla Luis Cendoya, “Llegendes i faules del Camp de Morvedre: una aproximació acadèmica des d’una perspectiva etnològica i didàctica”, de Albert Llueca Juesas y publicado en el llibret de Plaça Rodrigo y “La jota valenciana: ball còpia?”, de Eva Marco Raro para la comisión Santa Anna.

En cuanto al premio Mocador, a nivel autonómico, y dotado de 300 euros, los cinco artículos finalistas han sido publicados en los llibrets de varias comisiones repartidas por toda la Comunitat Valenciana: la falla Sant Vicent de Paül – Diputada Clara Campoamor de València; Barri d’Onda de Borriana; Beniopa de Gandia; Plaça de Jesús de València; y la falla Carrer Major i Passeig de Gandia.