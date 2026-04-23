Menos premios de 'llibret' en Morvedre tras el polémico cambio de las bases de la Generalitat

La Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana ha hecho pública hoy la resolución de las subvenciones destinadas a la promoción del valenciano en el ámbito festivo, conocidos popularmente como los "premios del llibret" que, anualmente, otorgaba la administración autonómica y que, habitualmente, se daban a conocer antes de la semana grande fallera.

El cambio en las bases de este concurso producido este año ha perjudicado a los llibrets de las fallas que forman parte de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) que, en los últimos ejercicios, se había convertido en una de las juntas locales con mayor número de comisiones premiadas y algunas de ellas siempre en el top diez de los galardones. En esta ocasión, solamente han sido cuatro las fallas del El Camp de Morvedre premiadas: La Victoria, Teodoro Llorente, El Mocador y Plaza Rodrigo, por las siete galardonadas que hubo en 2025 o en el ejercicio 2024, y lejos de las doce premiadas en 2023.

Los premios

La comisión con mejor galardón es La Victoria que ha conseguido un premio número catorce seguida de la falla Teodoro Llorente que se ha alzado con el quince, ambos con una dotación económica de 2.000 euros. Hay que llegar hasta la posición 28 para tener un nuevo galardonado de Sagunt: El Mocador, que se lleva un premio valorado en 900 euros. Finalmente, la falla Plaza Rodrigo ha obtenido un galardón número 40, que conlleva una cuantía económica de 700 euros.

Portada del llibret Falla de la Victoria de Sagunt. / Falla de la Victoria.

Esta edición de los premios a los llibrets por parte de la Generalitat Valenciana no ha estado exenta de polémica, pues se ha producido un cambio en las bases de los mismos que no ha gustado entre las comisiones falleras de la Comunitat Valenciana. Tanto la modificación en los criterios de evaluación como la fecha en la que se han hecho públicos los galardones han sido muy criticados por parte del colectivo fallero, en general, y por los coordinadores de llibrets de las comisiones, en particular.

Es más, este malestar produjo que asociaciones culturales, juntas locales, comisiones y falleros y falleras particulares, entre ellos también de El Camp de Morvedre, firmasen y enviasen a la Generalitat Valenciana un comunicado en defensa de los premios de llibrets al considerar que dicha convocatoria «desvirtuaba el espíritu que históricamente ha definido estos galardones al priorizar criterios vinculados al volumen, a la cantidad y a la inversión económica en detrimento de otros valores esenciales que han de regir cualquier reconocimiento cultural: la calidad literaria, la coherencia editorial, la creatividad, la originalidad y el compromiso con la lengua». De hecho, se ha creado una campaña de protesta bajo el nombre de #MésLlibretsMenysFactures, entre las asociaciones, llibreters y las fallas de la Comunitat en contra de estas nuevas bases.

Falleros de La Victoria, celebrando su galardón. / Levante-EMV

Sabor agridulce

Esto ha dejado un sabor agridulce en algunas comisiones, como la más galardonada de Sagunt, La Victoria. Como explica a Levante-EMV Rosana Muñoz, su coordinadora del llibret, ser la mejor de Morvedre "es un motivo de festejo". Ahora, a su juicio, la participación este año ha sido "rocambolesca y peculiar" cuando "el presupuesto de muchas fallas pequeñas depende mucho de que ganen el premio".

De esta forma, este año se han quedado fuera de estos premios, «por no haber obtenido puntación suficiente», comisiones de El Camp de Morvedre que habitualmente suelen estar en la terna de galardonados como es el caso de La Palmera, Santa Anna, La Marina, Doctos Palos o Els Vents, entre otras fallas de la FJFS que tampoco han recibido premio en esta edición. Así lo ratifica Muñoz: "Normalmente tenemos una media de diez u once fallas premiadas".

A pesar de eso, Sagunt ha seguido cumpliendo con la tradición de celebrar los premios en el casal de la falla que mejor posición ha obtenido del municipio. Esta vez, la anfitriona ha sido la falla La Victoria, donde se esperaba a las demás comisiones que participaron en los premios. No obstante solo han acudido Teodoro Llorente, El Mocador , Els Vents y Luis Cendoya, así como a los representantes de la federación fallera y el alcalde, Darío Moreno, pues Plaza Rodrigo tampoco pudo asistir.