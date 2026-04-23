El "museo al aire libre" en el Port de Sagunt gana nuevas piezas

El "museo al aire libre" proyectado en el Port de Sagunt ganará próximamente nuevas piezas industriales ligadas al pasado de la ciudad. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha dado luz verde hoy a una medida que esperaba el Ayuntamiento de Sagunt con tal de avanzar en ese proyecto: La cesión de cuatro tolvas que formaban parte del pantalán de minerales de Sierra Menera hasta que se desmontó recientemente.

Se trata de unos elementos pensados para la descarga de graneles construidos en 1984 que estuvieron en servicio hasta 1993. En su momento eran autodesplazables, capaces de albergar 50 metros cúbicos, contaban con motor eléctrico y ruedas neumáticas... pero llevan más de 30 años sin uso junto al mar, a merced de los cambios de temperaturas y la humedad, lo que ha dañado su estado.

Imagen de las tolvas, en suelo portuario de Sagunt. / APV

Con idea de darles nueva vida y aumentar su proyecto de museo al aire libre del patrimonio industrial, el consistorio mostró su interés en las piezas cuando se empezó a desmontar el pantalán y, para evitar nuevos derrumbes, se retiraron elementos pesados en las zonas más maltrechas, entre ellos, las tolvas. En concreto, desde la Alcaldía que encabeza el socialista Darío Moreno se impulsó su cesión al ayuntamiento para evitar que se perdieran y devolverlas al espacio urbano como patrimonio industrial reconvertido.

Como adelantó Levante-EMV, la intención del gobierno municipal es ubicar dos de ellas en la rotonda situada junto a la Nave de Talleres, donde está uno de los accesos al puerto comercial; un lugar próximo al futuro Museo Industrial y de la Memoria Obrera. Esto implicará el carpetazo definitivo al proyecto impulsado hace casi dos décadas para que ese lugar albergara la monumental escenografía diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava para la representación de 'Las Troyanas', la multimillonaria producción impulsada dentro del ambicioso y fallido proyecto de la 'Ciudad de las Artes Escénicas'; una impresionante estructura tubular que sigue olvidada y a la intemperie, en el exterior de una inutilizada Nave de Talleres que sigue pendiente de una intervención definitiva de la Conselleria de Cultura para devolverla a la vida.

La previsión del gobierno municipal, como ha confirmado este diario, es sacar a concurso en breve la restauración de las tolvas, que ahora mismo se preservan a la intemperie en terrenos portuarios, para así atajar cuanto antes su deterioro.