Nuevo curso en Sagunt para la inclusión sociolaboral
La iniciativa 'Construye tu camino' busca reconectar con el potencial individual y generar nuevas oportunidades laborales
Patricia Granell
El Ayuntamiento de Sagunt ha puesto en marcha una nueva actividad formativa bajo el lema 'Construye tu camino', una iniciativa orientada a mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo de larga duración.
Este taller se enmarca dentro del Programa Itinerarios de Inclusión Social del Departamento de Servicios Sociales y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.
El objetivo
El curso tiene como principal objetivo acompañar a las 15 personas participantes en la reconstrucción de su proyecto de vida, tanto a nivel personal como profesional, sobre todo de aquellas en situación de desempleo de larga duración. A través de un enfoque teórico-práctico, se trabajarán aspectos fundamentales como la gestión emocional, el autoconcepto, la autoestima, el empoderamiento personal y la búsqueda de la vocación.
Metodología
La metodología incluye dinámicas grupales, actividades participativas y simulaciones prácticas como los role-plays, que permitirán a las personas asistentes explorar sus habilidades y definir un itinerario personalizado de inserción laboral.
Desde la organización destacan que esta acción formativa busca “reconectar con el potencial individual, reforzar la motivación y generar nuevas oportunidades sociolaborales”, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva.
Con iniciativas como esta, Sagunt continúa apostando por políticas activas de empleo e inclusión social, ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
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