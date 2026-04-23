Simulacros de excarcelación en Sagunt entrenan a bomberos en rescates contrarreloj
El Encuentro Interno determinará el equipo o equipos que acudirán al campeonato nacional de rescates en accidentes en representación del Consorcio
El parque de bomberos de Sagunt acoge desde ayer el XVII Encuentro Interno de Excarcelación que permite recrear cómo actuar para rescatar heridos en accidentes de tráfico al contar con vehículos de desguace.
Con ejercicios que han comenzado a primera hora, los participantes tienen que tomar decisiones contrarreloj, trabajando de manera coordinada para rescatar de manera eficaz a cada persona herida.
El encuentro finalizará con la entrega de premios, donde se desvelará el equipo o equipos que acudirán al campeonato nacional de rescates en accidentes en representación del Consorcio de Valencia.
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