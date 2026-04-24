Algímia d'Alfara se convierte en la catedral de Escala i Corda
Dos equipos del club de la Baronia vuelven a las finales de la primera categoría por segundo año consecutivo
Algímia d'Alfara acogerá este sábado, 25 de abril, las finales de la XXVIII Liga de Escala i Corda, Trofeu Diputació de València.
Se trata de una competión amateur, que supone el paso previo a la liga profesional, en la que por segundo año consecutivo se han clasificado dos equipos del club de pelota de la Baronia para las finales de primera categoría, entidad que nació de los clubes de Algímia y Alfara al que este año se ha incorporado el de Estivella, lo que lo convierte, en estos momentos, en uno de los más fuertes de primera.
Algimia acogerá todas las finales, una competición de Escala i Corda, para la que solo se ha clasificado este club del Camp de Morvede con dos equipos: el Baronia A y el Baronia B, que vuelven a estar en lo más alto de esta modalidad fuera del calendario profesional.
La cita arrancará a la 10 horas en el trinquete de Algímia con dos finales: cadetes y segunda categoría y por la tarde, las finales de tercera, primera y cuarta.
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