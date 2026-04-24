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Buscan a una joven de 12 años desaparecida en Sagunt

Tras una discusión la noche anterior, la chica no estaba en casa cuando el resto de la familia se ha levantado y tampoco ha ido a su instituto

Imagen del cartel de la desaparición.

Imagen del cartel de la desaparición. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La Policía Nacional investiga en Sagunt la desaparición de una joven de 12 años de edad.

La chica, que estudia en un centro del Port de Sagunt y se llama Arianna R.F., había tenido una discusión familiar la noche anterior y hoy, a primera hora de la mañana, ya no estaba en la casa cuando el resto de sus familiares ha despertado. Tampoco ha aparecido por su instituto, lo que, con espacio de las horas, ha hecho levantar las alarmas.

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas se ha difundido lo ocurrido en un cartel con una fotografía de la chica, donde explica que mide 155 centímetros, tiene ojos de color marrón y pelo castaño.

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Si se dispone de información sobre la desaparecida, se ha pedido que se contacte con el 091.

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