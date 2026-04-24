El club de lucha Camp de Morvedre se cuelga seis nuevas medallas
Varios deportistas compitieron con éxito en la cita autonómica de Brazilian Jiu-Jitsu
Patricia Granell
El club de lucha Camp de Morvedre firmó una destacada competición en la Valencia BJJ GI Cup 2026, celebrada en el Pabellón de la Malvarrosa, al sumar un total de seis medallas: tres de oro, dos de plata y un bronce, además de un quinto puesto.
El grupo, formado por siete deportistas, confirmó el buen momento competitivo del club en esta cita autonómica de Brazilian Jiu-Jitsu. Los títulos fueron para Llorenç López Salas, Ismael Mares Domingo y Begoña Puchol, que se alzaron con el oro en sus respectivas categorías. Por su parte, Javier Vigara Rodríguez y Carlos Martínez Martí lograron la medalla de plata, mientras que Aitana Rondán García completó este medallero con un bronce. Bruno Jiménez rozó el podio con una meritoria quinta posición.
Categorías y resultados
En categoría sub 17 masculina (cinturón gris, -59 kg), Llorenç López Salas se proclamó campeón, seguido de su compañero Javier Vigara Rodríguez, que obtuvo la segunda posición. Por otro lado, en sub 17 femenina (cinturón verde, -64 kg), Aitana Rondán García fue tercera. Finalmente, ya en sénior masculino, Bruno Jiménez fue quinto en cinturón azul (-62 kg), mientras que Carlos Martínez Martí consiguió la plata en cinturón púrpura (-62 kg).
Además, en la categoría máster 2, Ismael Mares Domingo se colgó el oro en cinturón azul (-86 kg), y Begoña Puchol hizo lo propio en cinturón púrpura (-72 kg), cerrando una actuación sobresaliente del equipo.
Los competidores estuvieron bajo el mando de los entrenadores David Salas y Laurent Montserret.
Presencia nacional
Más allá de la competición, el club también tuvo representación en la concentración de las selecciones españolas femeninas U15 y U17, celebrada en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Murcia). Las luchadoras Martina Ojeda, Ainhoa Gimeno y Mar Cortés participaron junto al entrenador José Ramón Ojeda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo