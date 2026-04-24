El club de lucha Camp de Morvedre se cuelga seis nuevas medallas

El club de lucha Camp de Morvedre firmó una destacada competición en la Valencia BJJ GI Cup 2026, celebrada en el Pabellón de la Malvarrosa, al sumar un total de seis medallas: tres de oro, dos de plata y un bronce, además de un quinto puesto.

El grupo, formado por siete deportistas, confirmó el buen momento competitivo del club en esta cita autonómica de Brazilian Jiu-Jitsu. Los títulos fueron para Llorenç López Salas, Ismael Mares Domingo y Begoña Puchol, que se alzaron con el oro en sus respectivas categorías. Por su parte, Javier Vigara Rodríguez y Carlos Martínez Martí lograron la medalla de plata, mientras que Aitana Rondán García completó este medallero con un bronce. Bruno Jiménez rozó el podio con una meritoria quinta posición.

Llorenç López Salas (der.) y Javier Vigara Rodríguez (izq.) con sus entrenadores. / Levante-EMV

Categorías y resultados

En categoría sub 17 masculina (cinturón gris, -59 kg), Llorenç López Salas se proclamó campeón, seguido de su compañero Javier Vigara Rodríguez, que obtuvo la segunda posición. Por otro lado, en sub 17 femenina (cinturón verde, -64 kg), Aitana Rondán García fue tercera. Finalmente, ya en sénior masculino, Bruno Jiménez fue quinto en cinturón azul (-62 kg), mientras que Carlos Martínez Martí consiguió la plata en cinturón púrpura (-62 kg).

Aitana Rondán García con sus entrenadores. / Levante-EMV

Además, en la categoría máster 2, Ismael Mares Domingo se colgó el oro en cinturón azul (-86 kg), y Begoña Puchol hizo lo propio en cinturón púrpura (-72 kg), cerrando una actuación sobresaliente del equipo.

Ismael Mares Domingo junto a sus entrenadores y su compañero Llorenç López Salas. / Levante-EMV

Los competidores estuvieron bajo el mando de los entrenadores David Salas y Laurent Montserret.

Presencia nacional

Más allá de la competición, el club también tuvo representación en la concentración de las selecciones españolas femeninas U15 y U17, celebrada en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Murcia). Las luchadoras Martina Ojeda, Ainhoa Gimeno y Mar Cortés participaron junto al entrenador José Ramón Ojeda.