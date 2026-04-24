Varias medidas descongestionarán el servicio de atención ciudadana en Sagunt en plena regularización

Varias medidas ayudarán a descongestionar el servicio de atención ciudadana en Sagunt en pleno pico de demandas ante el proceso de regularización de inmigrantes que ha provocado importantes colas, hasta el punto de que algunas se han iniciado a las 4:30 horas de la madrugada.

Por un lado, la obtención automática del certificado de empadronamiento individual e histórico en Sagunt dejará de tener que hacerse de manera presencial, como hasta ahora. El ayuntamiento ha habilitado al fin esta posibilidad a través de su Sede Electrónica, lo que permitirá a la ciudadanía realizar este trámite en cualquier momento y sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales; una medida que venían reclamando colectivos como la asociación vecinal de La Victoria y que también llevaba el PSPV-PSOE en su programa electoral, como reconocía la edil del Servicio de atención e información a la ciudadanía (SAIC), la socialista María José Carrera.

"Ha coincidido con el proceso de regularización, pero esto es algo en lo que veníamos trabajando desde hace tiempo. Desde que entré de concejala de SAIC y Servicios Generales vi que era un trámite que, pese a ser sencillo, llevaba mucho tiempo, porque administrativamente resultaba muy farragoso al involucrar diversas firmas dentro del ayuntamiento. Ahora por fin hemos conseguido que sea automático y estamos muy satisfechos con el resultado", decía.

Aún así, la expedición automática también se podrá obtener presencialmente. Para ello, se ha creado una cola rápida en las oficinas del Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) de Sagunt (c/ Camí Real, 65) y Port de Sagunt (c/ Progreso, 37).

El ayuntamiento ha habilitado esta opción 'on line' con tal de agilizar la realización de este trámite administrativo, ya que el 30 % de las personas que acuden presencialmente al Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) lo hacen para obtener dicho documento.

La concejala de SAIC y Servicios Generales confirma que este trámite es uno de los más demandados en las oficinas municipales. "Con la nueva opción de obtener el certificado online, evitaremos colas y tiempos de espera. Ahora podrá resolverse desde el móvil o el ordenador en pocos minutos”, afirma.