La falla Avinguda de Sagunt centrará su año fallero en la igualdad

La Asociación Cultural Falla Avinguda de Sagunt hará de la igualdad uno de sus principales proyectos para este ejercicio fallero.

Desde la comisión ya se ha comenzado a trabajar en esta iniciativa con la puesta en marcha de una web en la que dedicarán un espacio importante a este proyecto transversal que arrancará con la publicación de referentes de igualdad en nuestro país; sus vidas, sus acciones y las consecuencias de las mismas, explicaba, Pepa Cosín , encargada del área de Inclusión.

Además, ya han puesto en marcha el I concurso de fotografía, con la mujer como protagonista, bajo el título "El paper de les dones en les Falles" , con "la voluntad de reconocer, poner en valor y dar visibilidad al papel fundamental de las mujeres en la fiesta de las Fallas. A través de la mirada artística de la fotografía, se pretende destacar su presencia, esfuerzo, creatividad y protagonismo en todos los ámbitos de la fiesta", afirmaba Cosín.

Cartel del concurso. / Falla Avinguda

Bases y participantes

En el certamen podrá participar cualquier persona interesada, sin límite de edad, con ganas de capturar la esencia de las Fallas desde una perspectiva inclusiva y artística. Las obras tendrán que reflejar el papel de las mujeres en las Fallas: como falleras, artistas, organizadoras, trabajadoras o participantes activas que dan vida en la fiesta.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías, imágenes que deberán ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos y tendrán de plazo para enviarlas hasta el próximo 25 de mayo a: concursojosemas@gmail.com

En cuanto al jurado, estará compuesto por tres mujeres expertas en artes escénicas y restauración, que aportarán una mirada diversa y enriquecedora.

Las tres obras ganadoras tendrán un espacio especial y serán expuestas en el casal el día 30 de mayo, además, de en las redes sociales de la falla.