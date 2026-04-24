La falla Avinguda de Sagunt centrará su año fallero en la igualdad
La comisión ya ha lanzado un I concurso fotográfico
Jorge G Martín
La Asociación Cultural Falla Avinguda de Sagunt hará de la igualdad uno de sus principales proyectos para este ejercicio fallero.
Desde la comisión ya se ha comenzado a trabajar en esta iniciativa con la puesta en marcha de una web en la que dedicarán un espacio importante a este proyecto transversal que arrancará con la publicación de referentes de igualdad en nuestro país; sus vidas, sus acciones y las consecuencias de las mismas, explicaba, Pepa Cosín , encargada del área de Inclusión.
Además, ya han puesto en marcha el I concurso de fotografía, con la mujer como protagonista, bajo el título "El paper de les dones en les Falles" , con "la voluntad de reconocer, poner en valor y dar visibilidad al papel fundamental de las mujeres en la fiesta de las Fallas. A través de la mirada artística de la fotografía, se pretende destacar su presencia, esfuerzo, creatividad y protagonismo en todos los ámbitos de la fiesta", afirmaba Cosín.
Bases y participantes
En el certamen podrá participar cualquier persona interesada, sin límite de edad, con ganas de capturar la esencia de las Fallas desde una perspectiva inclusiva y artística. Las obras tendrán que reflejar el papel de las mujeres en las Fallas: como falleras, artistas, organizadoras, trabajadoras o participantes activas que dan vida en la fiesta.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías, imágenes que deberán ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos y tendrán de plazo para enviarlas hasta el próximo 25 de mayo a: concursojosemas@gmail.com
En cuanto al jurado, estará compuesto por tres mujeres expertas en artes escénicas y restauración, que aportarán una mirada diversa y enriquecedora.
Las tres obras ganadoras tendrán un espacio especial y serán expuestas en el casal el día 30 de mayo, además, de en las redes sociales de la falla.
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