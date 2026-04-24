Un festival de Morvedre hará posible ver gratis a La Fúmiga

La consagrada banda alzireña La Fúmiga participará en el FesCamp 2026, el Festival en Valenciano del Camp de Morvedre que será de acceso gratuito. La actuación de este grupo, que se encuentra en plena gira de despedida titulada ‘L’últim abraç’, será el plato fuerte de esta cita itinerante impulsada hace años por la Coordinadora per l’ensenyament en valencià del Camp de Morvedre (Cevcam), en el marco de la Trobada d’Escoles en Valencià.

En ella también pondrán su música los grupos Quinto, Abril y ARRE-AK, como han adelantado hoy desde el consistorio de Sagunt destacando su papel de promotor de los conciertos y que, "con la organización" de ellos, "el ayuntamiento consolida la apuesta del municipio por la cultura y la música en valenciano".

El festival se celebrará el próximo 6 de junio en la semana posterior a la Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre, que también tendrá lugar en Sagunt.

Para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de esa música en directo, el consistorio habilitará una plataforma de accesibilidad. Además, instalará un Punto Violeta, al margen de señalizar el recinto, el servicio médico, la limpieza y la gestión de residuos.

El resto de los detalles del festival se darán a conocer próximamente, junto a la presentación de la programación de la Trobada de Escoles en Valencià 2026.