Gilet prevé instalar una malla en la montaña para frenar los desprendimientos de rocas

El Ayuntamiento de Gilet y la Diputació de València trabajan en la puesta en marcha de medidas que protejan a los vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de nuevos desprendimientos como los ocurridos hace unas semanas, en los que dos propiedades se vieron seriamente afectadas; una de ellas con la estructura de la casa dañada tras el impacto de una roca de 18 toneladas. La otra, con daños en el porche y en el camino.

Daniel Tortajada

Ambas administraciones aunarán esfuerzos para la instalación de una especie de malla en la montaña de la Redona, que sujeta a una serie postes, haga de contención y evite que las rocas que puedan desprenderse de la peña afecten a propiedades o carreteras, ya que estas quedarán atrapadas en la red protectora. Una iniciativa que se implementará en la carretera de Sant Esperit, donde este pasado febrero cayó una piedra de gran tonelaje invadiendo la calzada y provocando la rotura de una conducción de agua.

Vista de la roca encajada en al casa / Daniel Tortajada

Proyecto

El ayuntamiento de Gilet ya se ha puesto con la redacción del proyecto mientras que la diputació ha mostrado su voluntad a financiarlo. Sin embargo, la iniciativa no está exenta de problemas, ya que algunos de los terrenos sobre los que se tiene que actuar no son de titularidad pública, ni municipales, además de que algunas de las propiedades están fuera de ordenación , tal y como ha revelado el ayuntamiento, lo que complica la actuación. Una coyuntura que ya se dio en 2013, con un proyecto que recogía una intervención similar y no se llevó a cabo ante esta misma problemática.

Ante esta situación, desde el consistorio se explica que la solución pasaría por negociar con los propietarios en busca de una posible cesión de los terrenos o acuerdos similares. Otra vía sería la de la expropiación, aunque, parece más complicada. "Lo que está claro es que se tiene que negociar con estos vecinos (aquellos que tienen su propiedad dentro de la zona de afección), porque de no ser así se está poniendo en riesgo a todos", explicaba el alcalde Salva Costa.

El afectado muestra los daños en la propiedad a causa de la roca / Daniel Tortajada

Inspección

Tanto la administración local como la institución provincial han estado pendientes de todo lo sucedido. Tras el incidente, el ayuntamiento se puso en contacto con la conselleria, desde donde se les derivó a la diputación, en concreto, a "riesgos geológicos", según explica el prime edil de Gilet. De forma inmediata se personaron en el lugar de los hechos varios técnicos, junto con los municipales para hacer una inspección ocular de la montaña y poner encima de la mesa posibles soluciones.

Tras una primera inspección se descubrió que los terrenos sobre los que se podía actuar no eran de titularidad pública, lo que suponía un obstáculo para llevar a cabo una intervención. Ante esta coyuntura, ya se está trabajando en averiguar la titularidad de estos para llegar a puntos de encuentro y poder poner la protección en la montaña.