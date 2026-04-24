Nuevo intento de Sagunt por dar respuesta a una vieja reivindicación

Sagunt da los últimos pasos para hacer realidad la construcción de los aseos en la zona recreativa de la Gerencia, donde se ubican los paelleros. La junta de gobierno local ha aprobado iniciar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de obras de los mismos. Un último trámite que espera hacer realidad una reivindicación ciudadana que se mantiene desde 2022, cuando el pleno aprobaba una moción presentaba por Iniciativa Porteña con esta petición.

Esta no es la primera licitación que se realiza, ya que el consistorio ha sacado a concurso en varias ocasiones esta actuación quedando desierta en todas ellas, por lo que ha sido necesario reajustar el presupuesto que asciende a 100.683 €. En cuanto al plazo de ejecución de las obras es de 2 meses, una vez formalizados los trámites tras su adjudicación.

Usuarios de los paelleros de la Gerencia. / Daniel Tortajada

Actuación

El equipamiento estará dotado de 6 aseos, dos de ellos cumpliendo con la normativa actual de accesibilidad. Además de estas cabinas, aparece un espacio reservado a instalaciones y al servicio de limpieza. Junto a dicho cuarto, se reserva un espacio para albergar los contenedores de residuos que dan servicio a la misma zona recreativa.

Además, el proyecto cuenta con instalaciones de saneamiento para aguas residuales, fontanería, alumbrado y electricidad. Asimismo, se solicitará un nuevo suministro eléctrico, por lo que se reserva un espacio destinado a ello junto a los contenedores.

Esta actuación se engloba dentro de una de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos sobre la ampliación de la red de lavabos públicos.

Usuarios del área recreativa / Daniel Tortajada

Más demandas

Hay que recordar que la construcción de aseos se considera "insuficiente por parte de algunas voces ciudadanas como es el caso de la Asociación de Vecinos La Victoria que reclamaba que la zona se adapte para personas con diversidad funcional. A esto se suma otras reivindicaciones de Iniciativa Porteña que pide mejorar el pavimento, más puntos de agua y más mobiliario urbano, entre otras peticiones.