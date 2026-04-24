Sagunt no se rinde con un solar para 85 VPP que ya ha intentado vender cinco veces

Los 3.354 metros cuadrados en el número 102 de la calle Giuseppe Verdi del Port de Sagunt se han convertido en una propiedad municipal imposible de colocar en el mercado, por muchos intentos que impulse el ayuntamiento con espectaculares rebajas del 15 %, del 30 % y hasta del 50 %. En uno de los movimientos para reducir la tensión del mercado de la vivienda en la capital del Camp de Morvedre, el gobierno local acumula desde 2022 cuatro convocatorias abiertas y una sin publicidad para que alguna constructora desarrolle en este suelo las 85 viviendas de protección pública (VPP) que están planificadas.

Las primeras tentativas, siempre en compañía de otros inmuebles municipales, llegaron cuando el ayuntamiento tuvo vetadas durante un par de ejercicios las operaciones de endeudamiento, por lo que requería de la venta de solares para programar las inversiones. Sin embargo y mientras el departamento de Patrimonio estaba en plena reorganización, estos procedimientos quedaban desiertos en la mayoría de los casos y así ocurrió con los terrenos de la calle Giuseppe Verdi en las tres ocasiones.

Ni los sucesivos descuentos que se aplicaron sobre la tasación original, que superaba los 1,9 millones de euros, animaron la presentación de ofertas, pese a que el consistorio insistía en el interés mostrado por algunos agentes del sector inmobiliario para justificar la convocatoria del concurso de enajenación.

Sin publicidad

El cuarto intento ya llegó en 2025, con un renovado informe técnico que rebajaba su valor hasta apenas 975.000 euros, pero el resultado fue el mismo. Estas licitaciones sin resultados abrireron la puerta a que el Ayuntamiento de Sagunt lanzara la parcela al mercado recientemente a través de un procedimiento negociado sin publicidad.

Desde el gobierno municipal confirman que esta vía se activó después de recibir «dos manifestaciones de interés por parte de sendas empresas. Sin embargo -añaden- finalmente no hubo ninguna oferta válida que permitiera la adjudicación, así que volvió a quedar desierto». De cualquier forma, estas mismas fuentes adelantan que este solar «se volverá a sacar a licitación, puesto que consta que hay gente interesada».

Zona de expansión

Los terrenos se encuentran en la gran zona de expansión del Port de Sagunt, en la rontoda de la iglesia de Jesús Obrero, cerca del instituto Alto Horno, el colegio María Yocasta o el pabellón polideportivo. Buen ejemplo de la pujanza de este sector es que se desarrollan varias promociones, una de ellas colindante hacia el oeste con la parcela de la calle Giuseppe Verdi, donde se levantan 157 viviendas de protección pública de dos y tres dormitorios con garaje, trastero, terraza y piscina comunitaria.

Precios

Los precios de los inmuebles que todavía no están comprometidos oscilan entre los 225.000 y los 280.000 euros con superficies desde los 91 hasta los 108 metros cuadrados.