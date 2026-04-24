Sagunt impulsa el turismo sostenible con un programa de formación
La iniciativa se estructura en cuatro bloques temáticos centrados en la PACES, restauración paisajística, gestión de residuos y prevención de incendios
Patricia Granell
La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt ha desarrollado un programa de formación en sostenibilidad dirigido al sector turístico, las asociaciones y la ciudadanía para mejorar la resiliencia climática y la sostenibilidad. Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y el Plan de Acción para el Clima y Energía Sostenible (PACES) de Sagunto y se ha financiado con una subvención de los fondos europeos Next Generation.
El proyecto nace con un objetivo, el de sensibilizar y formar en sostenibilidad y cambio climático, integrando criterios sostenibles, mejorando su competitividad y consolidando Sagunt como un destino resiliente y sostenible.
Un programa de cuatro bloques formativos
El programa se estructura en cuatro bloques formativos, diseñados con una metodología participativa y apoyados en materiales digitales. El primero aborda cuestiones relacionadas con el Plan de Acción Climática y Energía Sostenible (PACES) y la energía, como la eficiencia energética, las energías renovables o las comunidades energéticas vinculadas al sector turístico. El segundo se centra en la restauración paisajística, incluyendo la biodiversidad urbana, los espacios verdes, los refugios climáticos y los jardines urbanos.
Por otro lado, el tercer bloque pone el foco en la gestión de residuos, especialmente en la recogida selectiva, la fracción orgánica y la implicación tanto de la ciudadanía como del sector turístico. Por último, el cuarto bloque trata la prevención de incendios, con protocolos de actuación y seguridad en zonas forestales y turísticas.
La iniciativa
La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente, el cambio climático que ya está teniendo impactos claros, especialmente en las zonas mediterráneas como Sagunt, donde el aumento de temperaturas, las sequías o las inundaciones son cada vez más frecuentes. En este contexto, los ayuntamientos tienen un papel clave debido a su cercanía con la ciudadanía, mientras que el sector turístico se posiciona como un agente estratégico por su impacto ambiental y su capacidad de transformación.
Sagunt, que combina un elevado potencial turístico con la vulnerabilidad climática, afronta retos vinculados a la erosión del litoral, el calor extremo, las inundaciones o la presión turística. Aunque ya existen herramientas de planificación como el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) y el PACES, el consistorio considera necesario reforzar su aplicación real, ya que es "necesario" formar e implicar al sector turístico, las asociaciones y la ciudadanía.
El programa se integra en distintas líneas de intervención del PSTD. Por un lado, contempla acciones de comunicación, promoción digital y sensibilización, dentro de los ejes de transición digital y competitividad. Por otro, incluye medidas vinculadas a la transición verde como la restauración paisajística autóctona en el entorno del puerto, la instalación de puntos de recogida selectiva en zonas turísticas o la ejecución del plan local de prevención de incendios forestales.
Este proyecto forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunitat Valenciana, correspondiente al Programa Extraordinario 2023, y se alinea con la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.
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