Sagunt impulsa el turismo sostenible con un programa de formación

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt ha desarrollado un programa de formación en sostenibilidad dirigido al sector turístico, las asociaciones y la ciudadanía para mejorar la resiliencia climática y la sostenibilidad. Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y el Plan de Acción para el Clima y Energía Sostenible (PACES) de Sagunto y se ha financiado con una subvención de los fondos europeos Next Generation.

El proyecto nace con un objetivo, el de sensibilizar y formar en sostenibilidad y cambio climático, integrando criterios sostenibles, mejorando su competitividad y consolidando Sagunt como un destino resiliente y sostenible.

Un programa de cuatro bloques formativos

El programa se estructura en cuatro bloques formativos, diseñados con una metodología participativa y apoyados en materiales digitales. El primero aborda cuestiones relacionadas con el Plan de Acción Climática y Energía Sostenible (PACES) y la energía, como la eficiencia energética, las energías renovables o las comunidades energéticas vinculadas al sector turístico. El segundo se centra en la restauración paisajística, incluyendo la biodiversidad urbana, los espacios verdes, los refugios climáticos y los jardines urbanos.

Por otro lado, el tercer bloque pone el foco en la gestión de residuos, especialmente en la recogida selectiva, la fracción orgánica y la implicación tanto de la ciudadanía como del sector turístico. Por último, el cuarto bloque trata la prevención de incendios, con protocolos de actuación y seguridad en zonas forestales y turísticas.

La playa del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

La iniciativa

La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente, el cambio climático que ya está teniendo impactos claros, especialmente en las zonas mediterráneas como Sagunt, donde el aumento de temperaturas, las sequías o las inundaciones son cada vez más frecuentes. En este contexto, los ayuntamientos tienen un papel clave debido a su cercanía con la ciudadanía, mientras que el sector turístico se posiciona como un agente estratégico por su impacto ambiental y su capacidad de transformación.

Sagunt, que combina un elevado potencial turístico con la vulnerabilidad climática, afronta retos vinculados a la erosión del litoral, el calor extremo, las inundaciones o la presión turística. Aunque ya existen herramientas de planificación como el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) y el PACES, el consistorio considera necesario reforzar su aplicación real, ya que es "necesario" formar e implicar al sector turístico, las asociaciones y la ciudadanía.

El programa se integra en distintas líneas de intervención del PSTD. Por un lado, contempla acciones de comunicación, promoción digital y sensibilización, dentro de los ejes de transición digital y competitividad. Por otro, incluye medidas vinculadas a la transición verde como la restauración paisajística autóctona en el entorno del puerto, la instalación de puntos de recogida selectiva en zonas turísticas o la ejecución del plan local de prevención de incendios forestales.

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Este proyecto forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunitat Valenciana, correspondiente al Programa Extraordinario 2023, y se alinea con la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.